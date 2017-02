Fernández y Maniega competirán por el liderazgo del PP de Asturias

La batalla por el liderazgo del Partido Popular de Asturias será un cara a cara entre la actual presidenta y aspirante a la reelección, Mercedes Fernández, y la líder de la organización en Avilés, Carmen Rodríguez Maniega. Ambas superarán con holgura el primer corte de los avales, según el recuento realizado durante el fin de semana por el comité organizador del congreso. Salvo un giro radical de última hora, el tercer nombre en liza, Pablo Álvarez Pichel, se quedará fuera, ya que buena parte de los afiliados que respaldaron su candidatura no se encuentran al corriente de pago.

Nadie dudaba de que Fernández, arropada por una mayoría de la estructura orgánica del partido, por dirigentes locales, autonómicos y nacionales, además de afiliados, superaría este primer escalón. Fue, de hecho, la que presentó más avales, 2.017, la mayoría de los cuales cumplen con los requisitos exigidos: no estar duplicados y que sus titulares se encuentren al corriente de pago. También parecía factible que Maniega, que registró 158 avales, sorteara el escollo en la medida en que dirige una de las juntas locales más grandes de la región, la de Avilés. Tanto Fernández como Maniega han superado el mínimo de 90 avales válidos, la cifra necesaria para poder continuar en la carrera.

En cuanto a Pichel, que acudió el sábado a la sede regional del PP con 152 avales, las fuentes consultadas por este periódico señalan que, a falta de confirmación oficial, se quedará fuera porque buena parte de los mismos no cumplen los requisitos exigidos. En concreto, porque dichos avalistas no están al corriente de pago de las cuotas. Según estas fuentes, Pichel se quedaría bastante lejos de los 90 necesarios para avanzar. Todo está pendiente de una última confirmación, esta mañana, para conocer si las cuotas de algunos de esos afiliados se hubiesen actualizado a última hora, aunque no parece probable que eso permita a Pichel revertir la situación.

Así las cosas, Fernández y Maniega (a la expectativa de que Pichel sumase sus apoyos a la presidenta avilesina) se someterán el 10 de marzo al voto de los militantes.