Pedro Sánchez desafía a Trump en Twitter

Los partidarios de Pedro Sánchez, los de antes y los de ahora (que no necesariamente son los mismos), siempre consideraron que el manejo del inglés era uno de los valores del aspirante a la secretaría general del PSOE. Él ha decidido hacer hoy una exhibición de sus buenas dotes con un mensaje de Twitter dirigido a Donald Trump en su propio idioma."Mr. Trump, believe me, the safest way to win wars is not starting any. Leave the world in peace. Thank you". ("Sr. Trump, créame, el modo más seguro de ganar guerras es no empezarlas. Deje al mundo en paz. Gracias"), ha escrito como respuesta al "tenemos que empezar a ganar guerras otra vez" defendido por el presidente de los Estados Unidos ante los gobernadores de todo el país reunidos ayer en Washington.

Mr. Trump, believe me, the safest way to win wars is not starting any. Leave the world in peace. Thank you.https://t.co/ogF3qgr9Pi — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 28 de febrero de 2017

Sánchez ha decidido elegir para su mensaje el medio de comunicación preferido por Trump, pero ha olvidado citarle al modo 'tuitero', es decir, con el nombre que utiliza el líder de la primera potencia mundial en el servicio de microblogging, @realDonaldTrump. Es difícil que un usuario sepa que se han dirigido a él si no es a través de esa fórmula. Así que el despiste (quizá intencionado) es una de las cosas sobre las que han empezado a ironizar muchas de las personas que han leído el mensaje. Pero no la única. La cadena de 'memes' ha sido larga.