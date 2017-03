Fernández Villa: «Estas firmas no son mías. Son de alguien un pocu amañosu»

José Ángel Fernández Villa negó ayer rotundamente que se hubiera apropiado de dinero del SOMA, el sindicato que lideró durante más de 30 años y que ahora le reclama 420.000 euros, sin ocultar su enfado con quienes fueron sus compañeros en la organización. Aquellos, vino a decir, que durante años de camaradería no le recriminaron nada, ni un solo euro, y que ahora le acusan de llevarse el dinero de la central. Los mismos a los que, según la estrategia de defensa que se desprende de sus manifestaciones, ha responsabilizado de cualquier irregularidad que se hubiera cometido en el día a día del sindicato ya que, según explicó, era habitual que se falsificara su firma en todo tipo de documentos. «Yo confiaba plenamente en los compañeros que estaban conmigo», dijo para justificar esta costumbre que, según se desprende de su comparecencia, en algunas ocasiones era consentida, pero en otras no. «Tenía una fe ciega que me llevó a esta situación y me llevó también la vida», llegó a decir en respuesta a su abogada que, a modo de alegato final, le preguntó directamente si se había apropiado del dinero del sindicato SOMA. Villa lo negó y, utilizando una metáfora a la que el presidente del Principado, Javier Fernández, recurre de forma habitual cuando de corrupción política se trata, sentenció: «Si los bolsos eran de cristal, siguen siendo de cristal. La organización era mi vida y no tenía más obsesión que hacer de ella, como mínimo, lo que en su día fue», dijo, según pudo saber EL COMERCIO.

El exsecretario general del SOMA realizó estas manifestaciones en el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo después de catorce meses de instrucción y once recursos interpuestos por su letrada, Ana García Boto -muchos de ellos para evitar esta declaración alegando que no estaba en condiciones para ser interrogado por motivos de salud- que fueron uno a uno desestimados bien por la magistrada Simonet Quelle Coto o por la Audiencia Provincial.

Investigado por un presunto delito de apropiación indebida, únicamente accedió a contestar a las preguntas de su abogada y, si bien en los primeros minutos de la intervención respondió algunas cuestiones de forma algo incongruente, según avanzó el interrogatorio su discurso fue cogiendo más sentido. El propio servicio de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) informó de que la declaración se había desarrollado «de forma dinámica» y que el acusado había contestado «a cuantas preguntas se le han formulado de forma coherente».

El histórico sindicalista, visiblemente desmejorado, quiso dejar por delante, antes incluso de que su abogada le preguntara por esta cuestión, que nunca tuvo «ninguna vinculación administrativa con el dinero del sindico» y, según informaron fuentes judiciales, también aseguró que la contabilidad siempre estuvo fiscalizada por la organización nacional. «Jamás hubo objeción desde Madrid. Todo lo contrario, no recibimos más que felicitaciones y nos ponían como elemento de referencia de cómo había que hacer las cosas», presumió. Debe apuntarse, en este sentido, que era el SOMA-Fitag-UGT el que estaba controlado por la organización federal de UGT, pero no el SOMA-UGT, entidad con personalidad jurídica pero sin actividad sindical desde 1994 y objeto de la investigación.

La letrada del exsindicalista -al que de forma paralela investiga la Fiscalía Anticorrupción tras regularizar en la amnistía fiscal 1,2 millones de dudosa procedencia- mostró a su cliente una batería de documentos de todo tipo -desde actas de juntas hasta hojas de gastos- que forman parte de la querella interpuesta por el SOMA y en las que, en muchos casos, Villa no reconoció su firma. «Estas firmas no son mías. Son de alguien un pocu amañosu. Mi firma ye muy fácil de imitar», dijo. Reconoció ser consciente de que en algunas ocasiones su exsecretaria, Carmen Blanco, firmaba documentos con su consentimiento, aunque también dejó entrever que había más compañeros de la organización sindical que podían haberlo hecho. «Yo confiaba plenamente en mis compañeros», insistió. Igual que utilizar sus propias tarjetas de crédito, que negó que él usara porque «tenían pin y yo no lo sabía». ¿Y su secretaria o el contable Juan Cigales?, quiso saber la abogada. «Sí, claro», respondió. En numerosas ocasiones, de hecho, salió el nombre de Juan Cigales en el interrogatorio, igual que ocurriera en la declaración que en su día realizó el otro investigado en la causa, Pedro Castillejo, exsecretario del Infide. A Cigales, aseguró el exlíder sindical, le confiaba todas sus cuentas. «Llevaba mi contabilidad personal. Tenía mis libretas bancarias, mi testamento, mis últimas voluntades. Lo tenía todo», manifestó. Y cada dos o tres meses, relató, le entregaba «todos mis tiquets y le pedía que separara los gastos personales con los que correspondían al sindicato».

Con estas palabras trató de eludir cualquier responsabilidad sobre los supuestos gastos personales que, según la acusación, habría financiado con cargo al sindicato, si bien sí justificó algunos de ellos, como los puros, los ramos de flores y los libros que aparecen en la querella. Los habanos, comentó, los compraba para invitar a sus interlocutores en las reuniones sindicales y los libros estaban vinculados a la actividad sindical y, después de leerlos, muchos los dejó en la sede de la central, «aunque los demás estaban muy atareados y no tenían tiempo para leerlos». Otros, reconoció, están en su casa, «allí los tienen si quieren ir a por ellos», soltó. Mucho más indignado se mostró al referirse a los gastos que en su día cargó al sindicato para comprar rosas. «Forma parte de la cultura minera de toda la vida regalar flores cuando hay un accidente mortal», argumentó de forma vehemente.

«Firmaban todos»

En cualquier caso, según informaron fuentes cercanas a la investigación, Villa también incidió en que las cuentas del sindicato siempre fueron aprobadas por todos sin que nadie nunca le hubiera puesto ningún reparo. «Nunca se me puso límite a los gastos. Había unas normas en el sindicato con cierta flexibilidad para el secretario general», respondió. También recordó durante su interrogatorio que las cuentas las «firmaban todos» en las juntas, si bien reconoció que en ocasiones había «buenas broncas» por gastos generados en torno a la fiesta de Rodiezmo. «A mí no me llamaban la atención nunca y razones para poder llamármela las tenían», llegó a decir en algún momento del interrogatorio.

Los abogados de la acusación, Luis Llanes y Miguel García Vigil, manifestaron a la salida del juzgado que la declaración de José Ángel Fernández Villa fue un «triunfo» del estado derecho y que, con ella, se ha «confirmado» que el acusado estaba «en perfecto estado» para ser interrogado. No obstante, entienden que sus explicaciones fueron insuficientes porque no ha aclarado las «irregularidades» detectadas en la contabilidad del sindicato SOMA, siendo él su máximo dirigente. «No acepta los hechos ni tampoco da explicaciones», manifestaron.

Impresión muy diferente fue la que se llevó el abogado de Pedro Castillejo, el otro imputado en la causa. El letrado Alfredo García López también comentó que Villa declaró con gran lucidez y vehemencia pero, al contrario que los abogados de la acusación, considera que aportó «mucha luz». García López opina que con la declaración de Villa queda claro que «los responsables económicos del sindicato eran los que hacían las transferencias y no están siendo investigados». «Ni Castillejo ni Villa podían mover un solo céntimo porque las cuentas eran mancomunadas y se necesitaba más de una firma. Y hay firmas de Villa y Castillejo que no son verdaderas», advirtió.