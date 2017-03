«Quiero un PP que gane por sus propios méritos, no por el declive del PSOE»

Carmen Rodríguez Maniega superó el corte de los avales y encarna la alternativa que pide un cambio en el PP de Asturias. La presidenta de la junta local de Avilés competirá con Mercedes Fernández por el liderazgo del partido con un discurso basado en la necesidad de renovación, apertura y cercanía a la calle. En esta entrevista desgrana los ejes de su proyecto y confía en que el descontento de los afiliados con la actual gestión se haga notar en las urnas.

A la vista de los avales, de los presentados por Fernández y los suyos, ¿da el congreso por perdido?

En absoluto. Los avales suponen que alguien te pide el apoyo y firmas o no. Nosotros fuimos a pedir avales de afiliados, no de cargos. Y nos anularon muy poquitos. Fernández quiso humillar a los contrarios y le salió mal porque le anularon un 25%. Uno de cada cuatro. Nosotros confiamos en que lo que va a servir es el voto de los afiliados.

¿Es más fácil avalar a la candidata del aparato que a una alternativa?

Eso lo estamos viendo en todos los congresos regionales, la candidatura oficial siempre tiene más avales. Nosotros no fuimos a competir en avales, fuimos a asegurar la candidatura, y ahora vamos a convencer a los afiliados de que nos voten.

¿Su baza es el voto secreto de los afiliados? ¿Que por esa vía se pueda expresar el descontento que existe en distintos sectores del partido?

Sí, esperamos que el descontento aflore y se traduzca en votos. Si es así, ganaremos. Hay dos opciones: o dejar que pase esta oportunidad o participar. La mejor forma de expresar que uno quiere un cambio es votar. Es la primera vez que los afiliados pueden hacerlo. Estoy segura de que igual que en el País Vasco o Madrid va a haber solo voto directo, sin segunda vuelta con compromisarios, como sucede aquí, en Asturias también se hará lo mismo en el futuro. Fernández pudo haberlo hecho ya pero perdió esa oportunidad y prefirió la doble vuelta. Su discurso de transparencia no se traduce en hechos.

¿Qué pasa en el PP de Asturias, que tiene teóricamente 20.000 afiliados y luego solo avalan algo más de 2.000, de los que 600 se anulan?

Hay distintas causas. Principalmente, una mala gestión de los afiliados por parte de la dirección regional, que es la que se ocupa de ello. La presidenta y su equipo saben que mucha gente no está al corriente de pago para votar y no se ha hecho ninguna campaña para informar de que tenían que regularizar sus cuotas.

¿Cree que a la presidenta no le interesa una participación amplia?

Se descuidó la gestión de los afiliados y es posible que sea porque interesa más una participación selectiva. Aparte de eso, también creo que el partido es una maquinaria electoral que, entre comicios y comicios, descuida al afiliado y a muchos cargos, presidentes de juntas pequeñas... Se trata a los afiliados como rellenamítines, no se les anima a participar de la vida interna el resto del año.

De esto no se va a hablar porque no va a haber debate precongresual, la presidenta rechazó su oferta.

Otra oportunidad perdida de hacer efectivo ese discurso de transparencia y apertura... Hubiera estado muy bien. Fernández y quienes la apoyan y quienes conformamos mi candidatura coincidimos en muchas cosas, seguro. ¿En qué discrepamos? En la forma de gestionar el partido. El debate hubiera sido un buen momento para que los afiliados contrastaran dos modelos, dos estilos, dos talantes...

Valentía

¿Es difícil combatir al aparato?

Sí, pero ya lo sabíamos. Mucha gente nos llama valientes y me parece sorprendente que a alguien, por el mero hecho de decir lo que piensa, por querer mejorar su organización, se le pueda considerar valiente. Debatir con lealtad debería ser obligatorio. Yo me siento identificada con mi partido, pero discrepo de la forma que tiene Fernández de gestionarlo.

¿Hubiera sido mejor el acuerdo con la otra candidatura crítica, la de Pablo Álvarez Pichel?

Siento por Pichel el máximo respeto, todo aquel que se decide a lanzar su proyecto frente al aparato es una persona valiente. Entre su proyecto y el nuestro hay muchas coincidencias. Confío en que quienes le hubieran votado, ahora que no está en la competición, nos apoyen a nosotros.

¿Qué fue de aquellos dirigentes que, en público o en privado, han criticado a Fernández, y que al final la han avalado, e incluso se han fotografiado junto a ella? Y no hace falta que le diga los nombres porque usted y yo los sabemos.

Si yo defiendo que todo el mundo tiene derecho a tener su opinión, también defiendo que tenga derecho a cambiarla, por la razón que sea.

¿Se siente traicionada?

No, porque la nuestra es una candidatura de afiliados que nació para cambiar el partido y detrás no están los dirigentes que usted cita. Si traicionaron a otros, no lo sé. A nosotros no.

¿Qué no le gusta del actual PP? ¿Qué cree necesario cambiar?

Es necesario descentralizarlo. Muchos dirigentes de juntas locales perciben que las decisiones se toman en el área metropolitana, en el centro de Asturias. Y creen que se abandona a las juntas de las alas. Esa sensación de abandono se traduce en desánimo y eso hay que cambiarlo. No puede ser que la junta directiva, donde está representado todo el partido, apenas se reúna. También es mejorable la democracia interna, el proceso de elección de candidatos, que siempre se resuelve en sanedrines. Hay que consultar con las juntas locales, que saben qué es lo que conviene en cada municipio. Cuando se imponen nombres surgen problemas en el partido.

El discurso de su adversaria es que ella es la única garantía de unidad interna para ganar al PSOE en 2019.

Ese es un mensaje de otro tiempo, los partidos son proyectos colectivos. Esa es la vieja forma de hacer política. Si un partido no ofrece a los electores lo que estos buscan, se van a otras opciones. Aquí lo hemos visto con Foro, con Ciudadanos o con Podemos. Partidos que han ascendido rápido pero que, en cuanto la gente les ha visto el pelaje, se han deshinchado. Ahora la gente está volviendo al PP, que en el ámbito nacional sí ha entendido ese mensaje y del congreso ha salido un partido más abierto y participativo. Yo quiero lo mismo para el PP de Asturias. Los votantes están expectantes para ver si, como el PP de España, nos transformamos, o si ofrecemos más de lo mismo.

¿El PP actual no es un PP ganador?

A los datos me remito. Hay que estar más a pie de calle, escuchar a la gente... Hay que cambiar. De este congreso debe salir un PP ganador. Oigo a Fernández hablar de unidad, que la queremos todos, y de bicefalia. Curiosamente, dos argumentos en que la dirección nacional se ha mostrado más en sintonía con mi candidatura que con la suya.

Tiene un minuto para lanzar un último mensaje al afiliado que va a votar el día 10. ¿Qué le dice?

Que el cambio es posible, que somos muchos los que lo queremos y que entre todos lo podemos conseguir. Al día siguiente hablaremos de unidad y pensaremos en ganar las elecciones. Pero no se pueden ganar elecciones por incomparecencia del contrario, por el declive del PSOE. Quiero un PP que gane por sus propios méritos.

¿Se ve ganadora?

Si hay juego limpio, si no hacen trampas, sí se puede ganar.

¿Teme que haya trampas?

La reputación les precede, recuerde lo que sucedió en Gijón. Nosotros pedimos interventores en el recuento de avales y se nos negó. Pedimos estar presentes en el recuento de las solicitudes de voto de los afiliados y también se nos negó. Cuando no se quieren hacer las cosas a la vista es que quizá se quiere ocultar algo.