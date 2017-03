«Sumando se consigue más que restando. Si perdemos de vista eso, gana la izquierda»

Estos días no para. La presidenta del PP quiere ser reelegida para un cargo que ejerce desde hace un lustro, cuando asumió la presidencia de un partido, según repite en todos los foros, que estaba en muy malas condiciones. Ayer mantuvo una reunión con un nutrido grupo de integrantes de las Nuevas Generaciones en la sede local de Gijón, de la que salió convencida de que «la vanguardia del partido está con la candidatura que yo represento». Y hace ver que su alto nivel de avales le hace pensar más en las elecciones autonómicas de 2019 que en la inminente cita congresual.

Multiplica usted por más de diez los avales de su rival en el congreso. ¿Esto está ganado?

Hay una amplísima diferencia, pero hay que aplicarse hasta el último minuto. Soy tenaz y trabajadora y me gusta ganar, pero nada está hecho.

A usted se le anularon 532 avales, uno de cada cuatro de los presentados. ¿Qué significa esto?

Pues que hay un comité organizador ecuánime, que hace su trabajo. Un aval es un testimonio, y yo se lo agradezco a todos. Hubo un equipo amplio de personas que recogió avales por toda Asturias, y toda Asturias avala la candidatura que presento, y en algunos casos sin mirar si se estaba o no al corriente del pago de las cuotas. Si me hubiesen aceptado el 100% de los avales, seguro que alguna vocecita se habría quejado.

Su oponente se queja de que no ha querido usted debatir.

No quisiera tener un debate, porque yo debato con socialistas, para oponer ideas, programas y proyectos. Debates entre compañeros, sinceramente, creo que no aportan nada, porque el programa es el mismo, el ideario también y el proyecto de partido lo acabamos de acuñar en nuestro congreso nacional. Hay que tener sentido común. Si hubiese creído que el debate aportaba más que restaba, lo hubiera aceptado. Es bueno para la izquierda, pero no para nosotros.

En el PP hay continuas apelaciones a la unidad, pero en Asturias ha habido tres precandidatos.

En toda España estamos en congresos autonómicos y en todos los sitios hay varios candidatos. En Asturias nos pasaron demasiadas cosas en el pasado, y por eso apelo a la unidad. Cuando me hice cargo de este partido, en 2012, la situación no era ni buena, ni optimista, ni al alza. Había un pesimismo masivo y un decaimiento generalizado. Fue necesario mucho trabajo, mucho empuje y muchas ganas. Hoy puedo decir que la última vez que los asturianos pasaron por las urnas les sacamos 60.000 votos al PSOE. Y fue la primera vez en la historia que ganamos en el voto exterior. Fui capaz de llegar a acuerdos con el PSOE en materia presupuestaria porque me pareció que Asturias estaba mejor con cuentas que sin ellas y que el modelo fiscal del PSOE, que es muy negativo para Asturias, había que tratar de mejorarlo. En IRPF y en Sucesiones, por eso pactamos unos presupuestos, con muchas cosas que no nos gustan. Fui capaz también de impulsar una coalición electoral con Foro, y nos fue muy bien. Sumando se consigue bastante más que restando, y los nuevos tiempos exigen nuevas pautas. El patrimonio que debe preservar el PP de Asturias, que tantas calamidades políticas tiene del pasado, es el de la unidad del centro derecha. Si perdemos de vista eso, gana siempre la izquierda.

¿Y si gana Carmen Maniega? Ella sería presidenta y usted, líder del grupo parlamentario.

Yo no trabajo con esa hipótesis.

El partido viene de no gobernar desde tiempos de Sergio Marqués. ¿Ha habido que podar mucho en la dirección del partido?

Hubo una combinación en la que creo mucho. Que lo que funciona bien no se cambie, y combinar experiencia e innovación. El grupo parlamentario me pareció importante renovarlo, y se hizo bien, con un perfil de profesionales que hacen un paréntesis en su vida y se dedican a la política. En las Cortes, la renovación que supone Susana López Ares, formada, inteligente en política, serena, trabajadora y sensata, es un buen cartel electoral, apreciado por los asturianos. Y Ramón García Cañal es sensato, equilibrado y moderado. La experiencia es un valor que no tenemos que desaprovechar. Cambiar por cambiar no es adecuado.

El objetivo del PP es ganar las elecciones autonómicas de 2019. Queda mucho por hacer, y una de esas tareas es solventar la situación de Gijón, donde el PP tiene solo tres concejales de 27.

Toda la razón, efectivamente. Autoengañarse no ayuda. Soy muy delegante. Nuestro objetivo es avanzar y mejorar, y las encuestas nos dicen que nos va mucho mejor. El partido en Gijón está a pleno rendimiento, muy activo, con organizaciones como Mujeres Siglo XXI, con el café tertulia con los militantes de los jueves. El tándem Mariano Marín-Pablo González funciona muy bien, y el PP de Gijón está clarísimamente en despegue. Estoy convencida de que vamos a tener mucho más protagonismo en las próximas elecciones. Ahora gobierna Carmen Moriyón, y lo bueno en Gijón es que el socialismo pasó a la oposición, lo que fue para mí una satisfacción absoluta.

¿Me dice que con Moriyón Gijón va mejor?

Naturalmente. No lo pongo en duda nunca. ¿Por qué cree que yo impulsé una coalición electoral?

¿Próximo paso, la reunificación?

A mí me hubiese gustado una coalición en Gijón. En las últimas municipales se intentó, y no se consiguió. Si se hubiese hecho en Gijón esa coalición, hoy habría habido una mayoría absoluta.

Ese es el modelo para las autonómicas de 2019...

He de hablar con la presidenta de Foro. Faltan dos años y hay que ver qué es lo que más nos interesa a ambos, para lograr que no gobierne la izquierda ni en Asturias, ni en Gijón.

¿Supone algún inconveniente la presencia de Álvarez-Cascos?

Prefiero ser respetuosa con la organización interna de Foro. Quiero un entendimiento y una sintonía tan buenos como tuvimos en las generales. Esto funcionó con la precisión de un relojero suizo. Foro y PP compartimos que queremos que el PSOE no gobierne.