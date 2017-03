Maniega advierte de que la falta de democracia interna en el PP se traduce en menos votos

"La falta de transparencia y democracia interna y la falsa apariencia de normalidad se traducirá en la pérdida de votos como ya se vio en Gijón", ha advertido hoy la precandidata a la Presidencia del PP de Asturias Carmen Rodríguez Maniega al referirse a las condiciones en las que se ve obligada a hacer su campaña.

En una sala desprovista de ordenador y teléfono fijo, Maniega ha podido acceder hoy al censo de votantes bajo la supervisión del gerente del partido, Gonzalo Covián, y sin poder sacarlo de la sede regional del PP, según ha señalado en rueda prensa.

"Se trata de que me sienta incómoda en mi propia casa", ha apuntado Maniega, que ha asegurado desconocer si se imponen las mismas condiciones a la otra candidata que opta a repetir como presidenta regional del partido, Mercedes Fernández.

Maniega ha criticado que no disponga de ningún logotipo del partido en las ruedas de prensa, que no tenga un teléfono ni un ordenador en una sala en la que la señal wi-fi llega mal y en la que se encuentra el gerente "vigilando de forma continuada".

La presidenta del PP de Avilés ha lamentado también que intenten desprestigiarla y ha acusado de mentir al presidente del Comité Organizador del Congreso del PP Asturias, Ramón García Cañal.

Éste rechazó ayer sus acusaciones de boicot y aseguró que había mantenido informada "casi diariamente" a Maniega de todo lo relacionado con el congreso regional y que si no se le facilitó el censo fue porque aún no disponían de él porque había agrupaciones, como la de Avilés, que no lo habían trasladado aún.

Maniega ha asegurado que Avilés trasladó el censo de afiliados a la sede regional del PP el día 3 de marzo por la mañana y que hasta ayer por la noche no le dijo que podría ver el censo en la sede regional.

"Lamento que Cañal, a quien tenía por alguien sincero y neutral, haya dicho unas mentiras fácilmente demostrables", ha subryado.

A dos días de que finalice la campaña electoral, Maniega ha propuesto la creación de la figura del mediador con el fin de que "impere el diálogo y no la imposición" en un PP que "ha estado marcado en los últimos años por los conflictos y las escisiones".

En su opinión, debería ser un profesional de prestigio e independiente de la dirección regional ya que el Comité de Derechos y Garantías o el Comité Organizador del Congreso "pueden considerarse parte de ella".

Maniega también se ha mostrado convencida de que no servirá de nada cerrar en falso el Congreso regional, que se celebrará el 18 de marzo porque tendrá reflejo en los votantes y su decisión final en las urnas.