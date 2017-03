Naseiro reaparece negando la 'caja B' del PP: «Falso, totalmente falso»

Rosendo Naseiro ha reaparecido este martes en el juicio del 'caso Gürtel' en la Audiencia Nacional. De 81 años, el histórico tesorero de Alianza Popular (AP) entre 1987 y 1990, que fue investigado por el Tribunal Supremo por la financiación irregular de su partido, ha negado a preguntas de la fiscal anticorrupción que en el Partido Popular (heredero de AP) tuviera una 'caja B': "Falso, totalmente falso. No tengo nada que ver con eso", ha asegurado.

Con esta pregunta, la fiscal Concepción Sabadell trataba de certificar las revelaciones del extesorero Luis Bárcenas sobre el origen de la contabilidad B del PP, que situó con Naseiro y continuó Álvaro Lapuerta. Sin embargo, la comparecencia de Naseiro no ha podido arrojar luz. Recordar que el extesorero de AP fue procesado por delitos de soborno y compra de votos (fraude) en un caso de financiación irregular de los partidos políticos conocido como 'caso Naseiro'.

El empresario gallego y especialista en arte fue detenido e ingresó en prisión el 9 de abril de 1990, donde permaneció menos de una semana. El caso llegó al Tribunal Supremo por la condición de diputados de dos imputados. El fiscal pidió a Naseiro una condena de tres meses de prisión y cuatro años de inhabilitación por soborno en grado de conspiración. Posteriormente fue absuelto ya que se invalidaron las únicas grabaciones telefónicas inculpatorias, por realizarse en relación a otro caso y que no fueron autorizadas específicamente.

«No recuerdo nada»

Sobre los hechos que le llevaron a comparecer esta mañana como testigo en el juicio de 'Gürtel', Naseiro ha negado haber tenido "negocios" de compraventa de obras de arte con Bárcenas, que la Fiscalía sospecha que eran para blanquear capitales procedente de la 'caja B' del PP o de pagos ilícitos de empresas por la adjudiciación de contratos. "Nunca. Yo conozco a todos los marchantes de arte de España y él no se dedicaba a nada de eso", ha señalado. "Bueno, una vez le vendí un cuadro pequeño", ha admitido luego. Otro testigo también ha declarado que Bárcenas no era marchante de arte. "No lo he conocido".

Naseiro ha declarado en relación con el millón de euros que transfirió desde su cuenta suiza 'Glotón' a las cuentas de Bárcenas por varias operaciones de compraventa de obras de arte. Éste esperaba que Naseiro justificase sus "actividades legales" ante el tribunal, pero las condiciones psicofísicas del testigo lo hicieron imposible. "No recuerdo nada, ni de haber tenido cuentas en Suiza", ha señalado para enfado del abogado de Bárcenas, que ha pedido un examen médico para Naseiro pero el tribunal lo ha rechazado.