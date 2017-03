Maniega: «La única garantía de que gane el PSOE de nuevo en Asturias es poner a Mercedes Fernández, que siempre pierde»

La precandidata a la presidencia del PP de Asturias Carmen Rodríguez Maniega ha declarado hoy que "la única garantía de que el PSOE gane las elecciones regionales es volver a poner a Mercedes Fernández de nuevo en la cabeza de cartel", dado que "ha perdido siempre que se ha presentado". "Cada vez que se ha presentado, tres veces como candidata en Gijón y dos en el Principado ha perdido y no podemos fiar el futuro del PP de Asturias a que al PSOE o a Foro les vaya mal, tenemos que fiarlo a méritos propios", ha declarado la aspirante a la Presidencia del partido en la región.

Carmen Rodríguez Maniega ha querido lanzar un mensaje a los afiliados que mañana están llamados a las urnas para elegir candidaturas para que haya un cambio, "porque no debemos ver estas elecciones sólo en clave interna, hay que pensar que este partido se va a preparar para ganar las elecciones dentro de dos años".

La presidenta del PP local de Avilés ha declarado que sabe lo que es ganar las elecciones en su ciudad, dado que la primera vez que se presentó en una lista ganó, aunque luego no fue posible gobernar por un pacto entre las formaciones de izquierdas. Rodríguez Maniega ha insistido en la idea de que el PP no puede ganar "sólo porque el PSOE pinche en Asturias", y ha recalcado que con Mercedes Fernández no se logrará una victoria electoral.

Ha recordado que mientras Foro perdió 13 diputados en las últimas elecciones autonómicas, el PP, con Mercedes Fernández a la cabeza, "recuperó solamente uno". Ha puesto el foco en el dato de que nueve de cada diez afiliados del PP de Asturias no van a participar en las elecciones internas de mañana para aseverar que, "si no participan ni siquiera los nuestros, cómo vamos a poder recuperar el Gobierno en Asturias".

"Por eso mañana es un día definitivo para que el PP se prepare para poder gobernar en Asturias y necesitamos mil valientes para poder cambiar el partido y hacer de él una opción ganadora, porque insisto en que más de lo mismo a lo único que conduce es a perder", ha recalcado. "Mañana el PP va a poner un candidato y me pregunto cuántas veces se tiene que presentar Cherines (Mercedes Fernández) para que los asturianos digan que no la quieren", ha declarado,