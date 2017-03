Mercedes Fernández pide las direcciones de los afiliados para enviarles su programa electoral

El censo del PP vuelve a estar en el centro del proceso electoral en el que está inmerso el partido en Asturias. Si el pasado martes la aspirante a la presidencia, Carmen Maniega, acusó a la ejecutiva regional de «boicotear» su campaña, al no facilitarle el comité electoral el nombre de los militantes que se han inscrito para votar en las primarias, ayer fue Mercedes Fernández quien reclamó este listado. La presidenta de los populares asturianos y candidata a la reelección anunció ayer que ha presentado una reclamación ante el comité organizador para tener acceso a las direcciones particulares y de correo electrónico de los inscritos en este censo. El objetivo, según ella misma afirmó, es disponer de esos datos para «hacerles unos envíos» en los que les presentaba su programa electoral y pedirles el voto de cara a las primarias que se celebrarán mañana.

Mercedes Fernández, que ayer visitó la empresa gijonesa Promosa, eludió responder a su contrincante, Carmen Maniega, quien el pasado martes acusó a la dirección regional del partido haber puesto en funcionamiento «la factoría de tonguines». La presidenta de los populares asturianos eludió comentar esas declaraciones «porque solo soy una candidata». Defendió la imparcialidad del comité organizador del congreso, que se celebrará el próximo día 18, y cualquier trato a favor hacia ella. «Yo misma he puesto una reclamación ante este órgano del partido por un defecto que he detectado. Les pedí las direcciones de correo electrónico y de los domicilios de los afiliados para hacerles unos envíos y no me los han dado», afirmó.

En esos envíos postales, que Mercedes Fernández aseguró «los pago yo de mi bolsillo», la presidenta del PP de Asturias presenta su programa de cara a las primarias del próximo viernes. Una cita con las urnas para la que se han inscrito 2.070 afiliados, de los más de 20.000 que el PP tiene en Asturias. En estas elecciones también se decidirán a los compromisarios, que serán quienes elijan a la próxima presidenta del partido en el congreso que se celebrará en Oviedo el 18 de marzo.

La candidata a la presidencia del PP de Asturias Carmen Rodríguez Maniega criticó la «ingeniería financiera» que se ha llevado a cabo desde la gerencia del partido para poner al día el pago de cuotas de afiliados afines a la presidenta regional, Mercedes Fernández. La presidenta del PP de Avilés aseguró que a los afiliados afines a la presidenta regional «se les aplican rebajas» para el pago de sus cuotas.