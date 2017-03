El portavoz del PP de Carreño acusa a la corresponsal deTVE en Nueva York de «hacer izquierdismo barato»

El vicesecretario regional deTransparencia, Buenas Prácticas y Coordinación Jurídica del PP y portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Carreño,José Ramón Fernández, se vuelve a enredar en las redes sociales. Si en febrero de 2016, en plena situación de bloqueo para la investidura de Mariano Rajoy, protagonizó una sonada polémica en Facebook al plantear que sería «electoralmente positivo» que el presidente de su partido presentara la renuncia para facilitar un Gobierno popular, ahora, trece meses después, vuelve a estar en el ojo del huracán. En esta ocasión, Twitter fue el campo de batalla. En su cuenta en esta red social, el dirigente del PP asturiano mantuvo en las últimas horas un enfrentamiento con la corresponsal de Televisión Española en Nueva York, Almudena Ariza, a quien acusó de ser una «vulgar vocera» del PartidoDemócrata.

El detonante de esta polémica fue un comentario que el edil popular de Carreño realizó en Twitter, acompañado de un enlace a un vídeo, el pasado día 6.En él, José RamónFernández, criticaba una crónica de Almudena Ariza en el Telediario sobre las acusaciones de «espionaje» que lanzó Donald Trump a BarackObama. En el mensaje que envió a la veterana periodista de la televisión pública, el dirigente popular afirmó que «usas tu corresponsalía en TVE para hacer izquierdismo barato.Eres una vulgar vocera del PartidoDemócrata».

@almuariza usas tu corresponsalía en @tve_tve para hacer izquierdismo barato. Eres una vulgar vocera del Partido Demócrata. — José Ramón Fernández (@JoserraFG) 6 de marzo de 2017

La respuesta de la periodista llegó en la madrugada de ayer.Ariza compartió ese duro comentario con con sus seguidores y lo relacionó con la polémica originada tras el comunicado de la Asociación de la Prensa de Madrid denunciando presiones de miembros de Podemos a los periodistas. «Escucho hoy a portavoces de partidos, incluído el PP, pedir respeto a los periodistas. Pues este mensaje es de un portavoz del PP en Asturias», escribió.

Escucho hoy a portavoces d partidos, incluído el PP, pedir respeto a los periodistas. Pues este mensaje es de un portavoz del PP en Asturias https://t.co/MA9aUHz2KW — Almudena Ariza (@almuariza) 7 de marzo de 2017

Las reacciones no tardaron en llegar. Tanto a favor del dirigente popular como de la periodista, entre ellos los del corresponsal de TVE en Washington, el asturiano Carlos Franganillo, o el del excorresponsal de esta cadena en la capital estadounidense y actualmente titular de la de Roma, LorenzoMilá.

Lejos de esquivar la polémica, el portavoz del PP de Carreño y vicesecretario de Transparencia de este partido, se mantiene en sus críticas. En declaraciones a EL COMERCIO, José Ramón Fernández, afirmó ayer que «me arrepiento de que mis palabras puedan perjudicar al partido.Pero no de lo que ha sido una opinión». El edil considera «sobredimensionada» la polémica, pero insiste en que «lo he hecho como espectador.Vi una noticia y opiné sobre ella.Entiendo que no le guste, pero no es insultante». Para Fernández, utilizar términos como «vocera no es un insulto. Se utiliza en asturiano y enSudamérica como sinónimo de portavoz».

El dirigente del PP asturiano insiste en que en su opinión «la información de TVE sobre EEUU es de un partidismo increíble» y reitera que «es de un ridículo tan grande que una periodista con una trayectoria tan dilatada se rebaje a utilizar a un concejal de pueblo para desprestigiar a un partido». En este sentido, el PP de Asturias publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en la que afirmaba que «no respalda las declaraciones realizadas por José Ramón Fernández que descalifican a la corresponsal de TVE Almudena Ariza».

El @PP_Asturias no respalda las declaraciones realizadas por José Ramón Fernández que descalifican a la corresponsal de TVE @almuariza — PP de Asturias (@PP_Asturias) 8 de marzo de 2017

Ariza lamenta la «polarización»

La corresponsal de TVEen Nueva York lamentaba ayer haber sido protagonista de una noticia.Desde su oficina en la ciudad de los rascacielos, la periodista atendió la llamada de EL COMERCIO. «Vaya lío, ni esperado ni deseado», afirmó Almudena Ariza. La periodista considera que las críticas que le lanzó el dirigente del PP asturiano «son injurias muy graves.Entiendo que esté en desacuerdo con mi trabajo, pero otra cosa son opiniones que amparan acusaciones muy graves».

La periodista lamenta la «polarización» de las redes sociales, «donde lamentablemente recibimos muchos insultos y ataques verbales.Es intolerable».En este sentido, explica la tensión que los periodistas están viviendo en EEUU, donde su trabajo está constantemente cuestionado por Donald Trump y sus partidarios: «Están atacando sin piedad a quienes dicen lo que a ellos no les gusta. Más que nunca tenemos que defender nuestro trabajo haciéndolo lo mejor posible cada día, con objetividad e independencia».

Para Ariza, que lleva 25 años trabajando en TVE, lo «grave es que esta persona representa a una organización política –José Ramón Fernández se presenta en Twitter como portavoz delPP de Carreño– y democrática que defiende el respeto a los periodistas». También la periodista agradece que elPP de Asturias se haya desmarcado de las declaraciones del dirigente y haya hecho público que se desmarca de las mismas.