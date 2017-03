El PP elige entre Fernández y Maniega para intentar desbancar al PSOE del poder en 2019

Quedan algo más de dos años para las próximas elecciones autonómicas, previstas para mayo de 2019, así que hasta entonces las cosas pueden cambiar, y mucho. Pero a estas alturas, en marzo de 2017, el PP se ve con serias opciones de ser alternativa al PSOE en Asturias después de una larga travesía en el desierto marcada por la división y el enfrentamiento, a raíz de la abrupta salida del partido de Francisco Álvarez-Cascos y la aparición de Foro. Ese conflicto parece hoy finiquitado y los populares se ven cerca de ocupar el despacho presidencial de la calle Suárez de la Riva, desalojando al actual inquilino socialista. Ese horizonte condiciona la vida interna y singularmente la votación de hoy en la que 2.070 afiliados, aquellos que se han inscrito, deciden si Mercedes Fernández seguirá a los mandos de la organización o si se opta por un cambio en la persona de Carmen Rodríguez Maniega. Ambas se postulan como la alternativa ideal para, esta vez sí, consolidar un proyecto solvente del centro-derecha en el Principado.

La votación de hoy será decisiva, o quizá no. Para que una de las dos aspirantes obtenga una victoria directa deberá cosechar más del 50% de los votos y distanciar a su adversaria en más de un 15%. En ese caso será la única candidata que se presentará al congreso del próximo día 18. De no cumplirse ambos requisitos habrá una segunda vuelta, ya en el propio congreso, donde la capacidad de decisión no recaerá en los afiliados sino, al modo tradicional, en los compromisarios. Atendiendo al número de avales recogidos, Fernández parte como clara favorita. Pero la incertidumbre que supone la participación de los afiliados en el proceso, lo que hace más difícil el control del aparato sobre su desarrollo, hace que nadie las tenga todas consigo.

Siendo 'continuidad' y 'cambio' dos términos muy manidos en política, y evitando cualquier connotación negativa o positiva en ellos, este congreso bien podría plantearse a partir de esa dicotomía. Fernández ha planteado su campaña desde un doble discurso. El de la unidad, por un lado, como única garantía de evitar favorecer a la izquierda con nuevas divisiones internas. Y el de la gestión, de lo hecho en estos años, por otro, apostando por mantenerse en la misma línea que permitió que, en las pasadas elecciones generales, y en coalición con Foro, el PP lograse una amplia victoria en Asturias. Maniega, por su parte, se ha presentado como la vía rupturista, la que reclama un cambio en los modos y las formas de la organización que permita aspirar a un triunfo en 2019 por méritos propios y no por una posible debacle del eterno competidor, el PSOE.

La campaña se ha ceñido a esos argumentos hasta el último minuto. «Un partido unido es un partido ganador», indicó ayer Mercedes Fernández en un acto en Madrid en el que se dejó ver con la secretaria general, Dolores de Cospedal. La actual mandataria y aspirante a la reelección trasladó el mensaje del «deber cumplido», presumió de ser la presidenta «de todos» porque no cabría pensar en dirigir el partido pensando solo «en unos pocos», y prometió «ilusión a raudales» para batirse el cobre con los socialistas en los dos años que quedan hasta las elecciones autonómicas.

Maniega, que como alternativa al poder establecido ha jugado a la ofensiva, tampoco bajó el pistón en las últimas horas. La presidenta de la junta local de Avilés piensa que las cinco derrotas electorales de Fernández en sus comparecencias autonómicas y locales son una losa difícil de superar para el PP y por eso pidió un cambio que permita al partido presentarse ante los asturianos con opciones de ganar «por méritos propios» y no por el declive del rival. Recordó, en ese sentido, que el discurso 'oficial' cojea si se tiene en cuenta que el PP no ha sido capaz de recuperar en estos años todo el voto que ha perdido Foro. El riesgo ahora, avisa, es no poder tampoco captar a los desencantados con la gestión del PSOE.

Pase lo que pase, el congreso deja abiertas algunas dudas. Por ejemplo, la realidad del censo de afiliados del PP, en teoría por encima de los 20.000 pero en la práctica muy inferior, teniendo en cuenta tanto el escaso número de inscritos para votar -2.070- como que el 25% de los avales presentados por los candidatos -principalmente en el caso de Fernández y de Pablo Álvarez Pichel, que no superó el primer corte- fueron anulados por no estar sus titulares al corriente de pago.

Del resultado de hoy dependerá el horizonte inmediato del PP asturiano. Es relevante quién gana, desde luego, pero también con qué apoyos. No es lo mismo ser elegido con un respaldo prácticamente unánime que en una votación apretada que escenifique una fragmentación interna. Por primera vez, los afiliados toman la palabra.