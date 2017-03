Mercedes Fernández espera ganar por mayoría significativa de un «proceso escrupuloso»

La presidenta del PP, Mercedes Fernández, espera imponerse a la otra precandidata, Carmen Maniega, con una "mayoría significativa" en la votación que se va a producir hoy dentro de un proceso que ha calificado de "innovador, pulcro, objetivo y escrupuloso".

Horas antes de que se abran las urnas para que los 2.070 afiliados que se han inscrito elijan entre las dos precandidatas, Fernández ha asegurado que en estos días de campaña ha actuado con respeto y "trabajado para el PP y no para la izquierda".

Fernández respondía así al ser preguntada sobre las acusaciones de ingeniería financiera y falta de ecuanimidad que durante estos días ha denunciado la presidenta local de Avilés.

"Procuré trabajar para el PP y no para la izquierda, diciendo que somos un gran partido y que tenemos un gran proyecto y que el PSOE tiene que pasar a la oposición. Esos son los ejes en los que me he centrado en este proceso de elección. Procuro respetar y que se me respete", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la Junta General del Principado.

Fernández ha felicitado también al comité organizador y a su presidente, Ramón García Cañal, "que ha trabajado para facilitar las cosas a las candidatas".

Según la presidenta popular, "hoy se asiste a un día innovador e histórico" para el PP de Asturias porque por primera vez se utiliza un proceso de votación, similar a unas primarias, en el que todos los afiliados que han querido inscribirse puede participar.

Fernández ha reconocido que "no son muchos", ya que sólo lo han hecho 2.070 de los 20.000 afiliados del PP asturiano, por lo que ha planteado la necesidad de adecuar el censo a la realidad, preservando la protección de datos.

En cualquier caso, ha asegurado que se han democratizado los sistemas de elección y selección porque se quiere abrir el PP a los asturianos y un partido mas abierto participativo y acorde con los tiempos actuales". EFE