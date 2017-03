Mercedes Fernández: «Lo que ha funcionado bien, no se cambia»

Con pocos cambios y que refleje el equilibrio territorial. Así será la próxima ejecutiva regional del Partido Popular que. Mercedes Fernández, que el próximo sábado será proclamada presidenta del PP durante el congreso regional que se celebrará en Oviedo tras imponerse ayer en las primarias con un 87% de los votos a Carmen Maniega, adelantó que su próximo equipo directivo no experimentará una profunda renovación. "Lo que ha funcionado bien, no se cambia", afirmó la dirigente de los populares asturianos esta mañana en Gijón, utilizando la misma expresión que empleó Mariano Rajoy en el congreso nacional del partido cuando anunció su nueva ejecutiva.

De esta forma, en el PP asturiano se da por hecha la continuidad de los principales colaboradores de Fernández en el próximo equipo. Es segura la continuidad de Luis Venta Cueli como 'número dos' del partido. Fernández, que no quiso avanzar nombres de sus próximos colaboradores, sí insistió en que la nueva ejecutiva regional aunará "experiencia, reconocimiento al trabajo desempeñado, innovación y equilibrio territorial".

Mercedes Fernández agradeció a todos los afiliados que ayer participaron en las primarias -1.748 de los 2.070 que se inscribieron en el censo votaron- y mostró su deseo de "estar a la altura" de la confianza que han depositado en ella los militantes. La presidenta de los populares asturianos reconoció que su triunfo se ha producido después de "años no exentos de obstáculos en el que trabajé de forma intensa para que el partido afronte esta nueva etapa de crecimiento y con el objetivo de gobernar esta región". Considera positivo el proceso electoral que se ha llevado -por primera vez el presidente del partido se ha elegido a través de primarias- y que ha permitido mostrar un PP "vitalista y moderno".

La presidenta del PP asturiano no quiso valorar la campaña llevada a cabo por su rival en estas elecciones, la presidenta de la junta de Avilés, Carmen Maniega. Solo afirmó que "me gusta respetar y que me respeten. Hay que esforzarse con inteligencia e imaginación y sin faltar al respeto".