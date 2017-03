López quiere un PSOE autonómo que no se eche en brazos del PP ni de Podemos

Ni una referencia directa en el discurso de Patxi López a sus competidores por el liderazgo del PSOE, Susana Díaz y Pedro Sánchez, pero un sinfín de referencias veladas a ambos para destacar que su proyecto está en un justo punto medio entre el que representa la presidenta de Andalucía y el que encarna el ex secretario general. Un partido autónomo que defienda un socialismo «exigente y reconocible» y que ni se escore en demasía hacia el centro -un mensaje a Díaz- ni tenga como único objetivo -aquí le tocó a Sánchez- entenderse con Podemos. «Ni pactar todas las semanas con el PP ni buscar alianzas ciegas con Pablo Iglesias», resumió, convencido de que, en la previsible polarización que se dará entre sus dos adversarios, su apelación a la «unidad» será clave para salir vencedor.

López reunió en Gijón a unas 150 personas que escucharon su receta para recomponer el PSOE después de las luchas intestinas de estos meses y las que están por venir. Entre las caras conocidas, socialistas de hoy -el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco; el director general de Deportes, José Ramón Tuero; la concejala Marina Pineda- e históricos como la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso, el ex secretario general del partido en la ciudad José Manuel Sariego o antiguos altos cargos del Ejecutivo regional como Teresa Ordiz o Daniel Gutiérrez Granda. El exlendakari tiene claro que quiere ocupar un hueco intermedio entre dos personalidades tan acusadas como Díaz y Sánchez y ahí machacó con su mensaje. En el partido, dijo, hay un «espacio central» que ocupa una suerte de mayoría silenciosa «que no quiere la polarización extrema» que representan la andaluza y el madrileño. Y él, dijo, encarna «la suma, la unión y la integración» que requiere en estos momentos la organización para restañar heridas y salir a flote.

López, que celebró como una «buena noticia» la incorporación de la presidenta andaluza a la carrera y que reclamó un debate público a tres para discutir sobre las formas de ver el partido, fue fino en su mensaje. Nada de críticas a pecho descubierto ni de ataques subidos de tono. Pero sí un discurso muy claro de lo que no debe ser el PSOE del futuro. Nada de irse al centro porque eso representa virar hacia la derecha, dijo sin mentar a la presidenta andaluza. Y nada de echarse en brazos de Podemos, en referencia a Sánchez, porque el objetivo de Iglesias y los suyos no es el acuerdo sino la «destrucción» de la organización socialista. El también ex presidente del Congreso aboga por una izquierda «clara, exigente y reconocible». Y autónoma. «Ni fusión ni confusión» con PP y Podemos.

Integración

Un PSOE con esas características pero también, y ese fue otro de los pilares de su discurso, «unido», que a partir del próximo congreso ponga fin a las rencillas internas y trabaje pensando en el interés ciudadano y no en el propio. Patxi López se comprometió a una dirección de integración si gana las primarias y a ponerse de inmediato a disposición del vencedor si no es así. «Nada de choques de trenes ni de divisiones» y sí un partido de personas «firmes, juntas y unidas».

Entre sus propuestas programáticas, la utilización de la actual banca nacionalizada, a partir de Bankia, como «polo público» de impulso de la actividad empresarial, fue lo más relevante.