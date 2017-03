El sector oficial del PSOE asturiano exhibe su respaldo a Susana Díaz

Conocido, aunque hasta ahora soterrado, el apoyo del aparato del PSOE asturiano a Susana Díaz comienza a hacerse visible. Dos voces autorizadas del sector oficial, el diputado nacional Antonio Trevín y el parlamentario regional Marcelino Marcos Líndez, expresaron ayer en público su respaldo a la candidatura de la presidenta andaluza como futura secretaria general del partido. Un proyecto «creíble y sólido», dijo el segundo. Una propuesta que aúna «valentía, confianza y autonomía», remachó el primero.

El anuncio de Díaz de la próxima presentación de su candidatura ha lanzado definitivamente la carrera por el liderazgo socialista y permite entrever dónde están los apoyos de cada uno. Los del ex secretario general Pedro Sánchez son de sobra conocidos en Asturias, con la diputada Adriana Lastra, su mano derecha, a la cabeza, y el SOMA y las cuencas mineras cerrando filas. Junto al ex lendakari Patxi López se dejaron ver el lunes en Gijón socialistas de hoy y ayer como Francisco Blanco, Marina Pineda, José Ramón Tuero o José Manuel Sariego, así como el ugetista Justo Rodríguez Braga. En el caso de la presidenta andaluza, el apoyo del aparato del partido en Asturias, desde la cúpula de la federación hasta el grupo parlamentario en la Junta, pasando por un buen número de alcaldes y cargos locales, se daba por descontando. Otra cosa es que, hasta ahora, se mantuviera un prudente silencio público en la medida en que Díaz aún no se había lanzado abiertamente a la carrera.

Pero el anuncio público ha cambiado las cosas y las palabras de ayer de Trevín, persona de confianza de la Federación Socialista Asturiana en el Congreso, son muy significativas. Su apoyo a Díaz y sus tesis fue meridiano, sin aristas. Señaló que es la que más arriesga de los tres aspirantes, una «valentía» que el partido «necesita». Añadió que tiene «ambición de gobierno» y que eso aporta «confianza». Y apostilló que representa un proyecto «autónomo» para el PSOE que quiere ocupar un espacio «independiente» del que absorben PP y Podemos.

Trevín apuntó directamente a Pedro Sánchez cuando alertó del riesgo de un viraje demasiado acusado a la izquierda que sitúe al PSOE peligrosamente cerca de Podemos. Ese giro podría hacer que el partido sufriese una situación similar a la que vive ahora IU, con la organización en su conjunto y su líder «diluidos» dentro de la formación morada.

Trevín concede a Díaz el liderazgo que niega a Sánchez y que, a su juicio, convertirá de nuevo al PSOE en una opción «ganadora». Y animó al resto de miembros del grupo parlamentario socialista a trasladar en público sus preferencias, desde la convicción de que una «mayoría» comparte su apuesta por la presidenta andaluza.

Que Susana Díaz es la opción para conformar un PSOE que vuelva a ser alternativa de gobierno es el criterio que defiende en bloque tanto la cúpula de la Federación Socialista Asturiana como el grupo parlamentario y una mayoría de los miembros del Consejo de Gobierno. En privado, el sector oficial admite que podría entenderse con el tercer candidato en liza, Patxi López, al que, como mínimo, les une una «cultura de partido». Pero se constata que con Sánchez todos los puentes están rotos porque se considera que él y sus afines «han ido demasiado lejos» en esta pugna interna.

El diputado Marcelino Marcos Líndez, con peso en el grupo parlamentario, puso voz desde suelo asturiano a ese pensamiento general del aparato. La candidatura de Díaz, apuntó, aúna «credibilidad, solidez, coherencia y vocación mayoritaria». Los oficialistas, por cierto, niegan el argumento de que la militancia esté entregada a Sánchez y sostienen que existe una 'mayoría silenciosa' menos bulliciosa en las redes y menos movilizada en los actos públicos que, cuando llegue el momento de votar, se inclinará mayoritariamente por la líder andaluza.