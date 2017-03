Javier Fernández, a Podemos: «Conocí a Villa y fue amigo mío; busquen lo que quieran que nada van a encontrar»

El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, ha respondido de forma tajante a las insinuaciones de Podemos sobre su relación con el exdirigente sindical y exparlamentario socialista José Ángel Fernández Villa: "Si usted quiere dejar claro que lo conocí y fue amigo mío, sí lo confieso. También milito en el PSOE y la UGT. A partir de ahí, busquen lo que quieran porque nada van a encontrar".

El líder de los socialistas asturianos y también presidente de la Gestora del PSOE ha reprochado al portavoz de Podemos en la Junta General del Principado, Emilio León, que su exposición fuese un discurso "tan deslavazado" ante el que la atención "desfallece". "Creo que lo he cogido", ha dicho, no obstante, entendiendo que pedía explicaciones sobre su gestión política y su relación con Villa.

En su intervención, León hizo referencia a las investigaciones sobre Villa, al proceso judicial que protagonizó el expresidente de FADE Severino García Vigón, así como a los consejos de administración de Cajastur o a reuniones entre empresarios, dirigentes políticos y representantes institucionales, englobando estas prácticas y vinculándolas con actitudes sospechosas de presunta corrupción en lo que vino a llamar el 'Cártel del Reconquista', en referencia al céntrico hotel ovetense.

El portavoz de Podemos ha asegurado que, a veces, "la ficción ayuda a entender lo que ocurre en la realidad", definiendo al 'Cártel del Reconquista' como una "herramienta para definir un tipo de prácticas". "Pablo Escobar se reivindicaba como un pobre con dinero", ha comentado, asociándolo con las facturas de perfumes o puros que presuntamente Villa cargaba al sindicato minero SOMA-UGT, que le ha denunciado por apropiación indebida. "Vigón solo defraudó a Hacienda porque no se espera más del presidente de la Fade", ha afirmado, recriminando que de un representante sindical como Villa se espera mucho más y por eso defraudó. "De quien se pone a la cabeza de un cambio se espera absolutamente todo", sostiene, poniendo en duda la capacidad de hacer frente a la corrupción de Javier Fernández o "la presidenta de la Andalucía de los ERE", en referencia a Susana Díaz. Javier Fernández, por su parte, ha afeado la actitud de Podemos. "Lo único que me consta que han hecho es pactar con el partido más reaccionario de Asturias en Gijón para entregarle el mayor ayuntamiento", ha reprochado, incidiendo en la negativa de la formación morada a pactar los presupuestos y otras iniciativas legislativas. "Han entrado en las instituciones pero las instituciones no han entrado en ustedes", ha aseverado, poniendo en duda su utilidad para la ciudadanía a la que dicen representar.