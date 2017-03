La CUP da un 'sí' condicional a los presupuestos para dar vía libre al referéndum

La CUP ha confirmado hoy que facilitará la aprobación definitiva de los presupuestos de la Generalitat, pero ha advertido que se trata de un "sí" condicional para "dar vía libre al referéndum" y con "fecha de caducidad" en septiembre de este año, ya que el "contenido social" sigue sin agradar a su grupo.

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha expresado este apoyo "condicional" a los presupuestos de 2017, que se materializará con dos votos a favor y 8 abstenciones en la votación final, en una intervención ante el pleno en la que ha denunciado "los chantajes" a los que ha estado sometida su formación.

Según Reguant, JxSí nunca tendría que haber condicionado los Presupuestos a la culminación del proceso hacia la independencia, ni tampoco tendría que haberse plegado a las exigencias del Gobierno central, hasta el punto, ha dicho que "más que negociar con la CUP se negocia con Montoro" (ministro de Hacienda). "Para que los chantajes se acaben, la CUP da dos votos positivos condicionados al cumplimiento de los presupuestos y a la celebración del referéndum, que es un compromiso con todo el país, no con la CUP", ha puntualizado.

No se trata, en consecuencia, ha añadido, "de un voto favorable por su contenido social, sino para dejar vía libre al referéndum y al proceso constituyente, es un 'sí' condicional con fecha de caducidad" puesto que "ahora empieza una cuenta atrás inapelable, no hay ningún aplazamiento más allá de septiembre de 2017", ha vuelto a advertir la diputada Reguant.

Por lo que respecta al contenido concreto de los presupuestos, la CUP considera que no significan una apuesta clara para poner fin "a la precariedad, que es preocupante, y más cuando las desigualdades crecen, pese a lo que digan las grandes cifras sobre el PIB o el desempleo". Según Reguant, el Govern no aumenta los ingresos con políticas "valientes" que redistribuyan la renta y "las políticas autonomistas no han sido modificadas", con lo cual "este Govern ha actuado como sus antecesores".