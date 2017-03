«El Podemos de Pablo Iglesias no es fiable»

Jordi Sevilla (Valencia, 1956) fue ministro con José Luis Rodríguez Zapatero y asesor de Pedro Sánchez. Como tal participó en las negociaciones con Podemos y Ciudadanos para formar Gobierno y ahora, de nuevo en el sector privado, acaba de publicar el libro 'Vetos, pinzas y errores' para explicar los portazos de Podemos que impidieron un Gobierno del cambio.

Dice que el problema no es el bipartidismo sino la partitocracia, ¿el PSOE ha pecado de falta de sentido de Estado?

El problema de la partitocracia es que los partidos anteponen sus intereses a los generales. Los cuatro partidos mayoritarios en algún momento han primado sus intereses partidistas y precisamente por eso estamos donde estamos.

En el caso del PSOE, ¿cuándo ha primado sus intereses de partido por encima de los generales?

Da la impresión de que la lucha interna, ganar un Congreso, acabó pesando más que hacer lo que sabíamos que teníamos que hacer. Ese sería el momento en el que el PSOE miró más hacia sí mismo que hacia el conjunto de los españoles. Creo que se podía haber gestionado de manera diferente si el PSOE hubiera dejado al margen la lucha interna por el poder y hubiera habido un debate interno franco, sin pensar en el poder interno del partido, sobre si ir a la abstención o a terceras elecciones.

¿Al PSOE le hubiera ido mejor con unas terceras elecciones?

No lo sé. Lo que es evidente es que el PSOE se movió en un escenario de mal menor y que gestionar la abstención está siendo complicado. No es fácil para un partido que es alternativa del Gobierno estar en permanente pacto o negociación con el Gobierno. Los ciudadanos quieren ver mayor distancia. Creo que la confrontación entre el PSOE y el Gobierno de Mariano Rajoy se va a agudizar en los próximos meses porque no veo que Rajoy tenga más interés que seguir debilitando al partido socialista de cara a unas próximas elecciones.

¿El PSOE tendrá que apoyarse en Podemos para poder superar al PP?

Espero y deseo que no porque el Podemos de Pablo Iglesias no es fiable. Creo que tiene otros intereses como destruir al partido socialista.

Sin embargo, negociaron con Podemos y con Ciudadanos para formar Gobierno.

Sí, pero lo que intentamos era una solución transversal, un acuerdo a tres entre las fuerzas del cambio. Podemos, mientras esté dirigido por Pablo Iglesias, no va a tener ningún interés en pactar con el partido socialista porque va a intentar debilitarlo todo lo posible para superarlo en votos.

Tal como se desarrolló el Comité Federal y los enfrentamientos actuales parece que hay riesgo de fractura en el partido socialista.

Yo no lo veo. Creo que hay más gente interesada en que el PSOE se rompa que posibilidades reales de que eso ocurra con los tres candidatos que en estos momentos conocemos.

¿Qué da más legitimidad: las primarias o el Congreso del partido?

Ese es uno de los problemas que tenemos porque hemos puesto en marcha dos procesos de legitimidad distintos y todavía no sabemos cómo articularlos. Pedro Sánchez era el secretario general con mayor legitimidad porque era el primero elegido por primarias y, a la vez, el que menos poder orgánico tenía.

¿Se ha radicalizado Sánchez?

Me cuesta creer que el Pedro Sánchez que yo conozco se radicalice. Está recogiendo un sentimiento de enfado, de cabreo que hay entre una amplia parte de la militancia.

Pedro Sánchez acusó a las grandes empresas del Ibex de provocar su caída. ¿Hubo presiones?

Yo no las viví, igual él sí. Estas ideas de grandes conspiraciones me parece que son muy infantiles.

¿Quién fue el principal responsable de que Pedro Sánchez no pudiera formar gobierno?

Quienes votaron que no. Básicamente el Partido Popular y fundamentalmente Podemos. Si hay alguien que hoy en España debe sentirse responsable de que siga Mariano Rajoy es Pablo Iglesias.

¿Cree que esta legislatura durará cuatro años?

Lo veo difícil y creo que a partir de mayo -que es cuando se pueden convocar otra vez elecciones anticipadas- Mariano Rajoy va a jugar con eso.