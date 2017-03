«Pretender sustituir a Podemos no garantiza más que otro estrepitoso fracaso»

Amelia Fernández acaba de ser elegida coordinadora del grupo de apoyo a Susana Díaz desde Asturias porque, en palabras de los miembros de esta plataforma, representa los valores de una «mujer socialista, joven y con acreditada experiencia institucional». Contesta a EL COMERCIO entre reuniones con vecinos y otros quehaceres diarios de su responsabilidad como alcaldesa de Carreño, cargo que ocupa desde 2015 y que apenas le deja tiempo ni para comer, pero está dispuesta a sacar horas de donde sea para respaldar la candidatura de la líder andaluza a secretaria general del PSOE.

Con tanto trabajo en el Ayuntamiento, ¿cómo va a poder compatibilizar su labor con la de coordinadora de esta plataforma?

Perfectamente. Quienes asumimos responsabilidades en las instituciones tenemos asumida la idea de que ese compromiso está unido a la implicación en la vida orgánica. No entendería una vertiente sin la otra. Además, como bien dice, hablamos de una plataforma de apoyo, de un proyecto colectivo en que trabajan muchos compañeros y compañeras, al que represento.

¿Quién le propuso asumir esta responsabilidad y por qué ha decidido aceptarla?

La propuesta parte de la propia plataforma, de los compañeros y las compañeras y decido asumirla porque no corren los mejores tiempos para el partido y es en estos momentos en los que hay que complicarse un poco la vida y dar la cara por aquello en lo que crees.

¿Qué tiene el proyecto de Susana Díaz que no tengan los de los otros dos candidatos para que realice esta apuesta tan decidida?

Si hay algo que caracteriza a este proyecto es la falta de complejos sobre lo que somos. En este momento es fundamental mirar hacia delante sin perder de vista lo que somos. Los bandazos no son buenos compañeros y los complejos, el mayor enemigo.

¿Qué opina del modelo que defiende Pedro Sánchez, quizá más cercano a Podemos que el de Susana Díaz y Patxi López?

No hablaría de modelo, quizá de tendencia que parte de un análisis de la realidad y del futuro más inmediato que difiere del que yo defiendo en lo estratégico. Podemos es un actor más en el tablero de juego y como tal hay que valorar las relaciones a establecer con él. Hay que darle la relevancia que merece en su justa medida. Pretender sustituirle o convertirse en su espejo no garantiza más que otro estrepitoso fracaso.

¿Y del de Patxi López?

Patxi, aún siguiendo una línea más cercana a lo que somos, muestra menos talante ganador para afrontar los retos que tenemos por delante.

El PSOE ha ido perdiendo apoyos en las últimas elecciones nacionales. ¿Qué se juega en estas primarias?

Se juega recuperar la credibilidad que hizo que el PSOE pudiera transformar este país y darle forma a un estado del bienestar que se desmorona. Recuperar esa credibilidad entre la mayoría, que busca respuesta a problemas concretos y en lo interno, nos hará sin duda más fuertes.

La dimisión de Pedro Sánchez y la decisión de apoyar la investidura de Mariano Rajoy abrió una brecha. ¿Vaticina un proceso congresual tenso, como el vivido hace unos meses por Podemos?

Los procesos congresuales siempre entrañan debate apasionado. Son muchos los hombres y las mujeres que trabajamos en los documentos político, económico y organizativo. En este caso la tensión es más probable que la añadan los focos, las miradas, que lo sigan desde fuera.

¿Cree que los tres llegarán al final o que, finalmente, será un duelo?

Hasta el momento el partido se juega a tres.

Los dirigentes socialistas asturianos apoyan, mayoritariamente, el proyecto de Susana Díaz, incluido el grupo parlamentario. ¿El resultado de estas primarias marcará el liderazgo del partido en Asturias de cara al congreso autonómico?

Ahora el proceso congresual tiene el horizonte en el ámbito federal. Los acontecimientos que se produzcan en los próximos meses definirán posibles escenarios, creo que es prematuro hablar del congreso autonómico.

Afines de otros candidatos han criticado la implicación de los diputados asturianos en la organización del viaje de militantes y simpatizantes a Madrid para la presentación de la candidatura de Susana...

No salgo de mi asombro. En realidad es complicado pensar que se eche en cara la implicación de los cargos públicos en este proceso cuando, habrá que recordar, representamos unas siglas y en este caso son las del PSOE. Si no se implican porque solo quieren cargos institucionales y si se implican porque no deberían... Es injusto que se les trate así cuando no se piensa lo mismo de diputados nacionales u otros cargos públicos y no quiero pensar que se les cuestiona porque apoyan a Susana.

Los afines al exsecretario general interpretan la regulación que la gestora está haciendo en el proceso de primarias (no al voto telemático, centralización de las cuentas...) como una muestra de temor a la pujanza de Sánchez.

La gestora intenta organizar el proceso con garantías para todos los participantes. No actúa en favor o contra nadie y menos siguiendo la pauta que pueda marcar un temor.

¿Cómo valora la gestión de esta dirección interina?

En el escenario en que le ha tocado jugar, la gestión ha sido correcta. No es fácil asumir un papel como el que han asumido, entre otros, Javier Fernández.

El próximo domingo Susana Díaz presenta su candidatura en Madrid y desde Asturias ya se están fletando autobuses. ¿Confía en poder movilizar a una buena representación del PSOE asturiano?

Aún es pronto para hablar de cifras. Estamos apuntando a mucha gente ilusionada. Muchos compañeros y compañeras estarán el domingo en Madrid.

¿Visitará Susana Díaz Asturias?

Sin duda. Pero es prematuro aventurar fechas. A partir del domingo estaremos más cerca de conocer su calendario.