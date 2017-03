Iglesias insiste en que lo de Alsasua no es terrorismo

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha admitido este viernes que no ha leído el auto de procesamiento de los acusados de agredir en octubre a un sargento y un guardia civil en un bar de la localidad navarra de Alsasua, pero ha reafirmado su convicción de que los hechos no pueden ser considerados como un delito de terrorismo.

"Calificar cualquier cosa de terrorismo por la identidad de las víctimas o de los agresores es un error. Estamos en una situación grave en la que con ETA derrotada, en la Audiencia Nacional se juzgan más casos de apología del terrorismo", ha asegurado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

"Politizar delitos comunes"

Según Iglesias, "cuando ETA actuaba se podía entender perfectamente que estábamos ante actividad terrorista", pero ahora que "ha dejado de actuar, que la Audiencia Nacional actúe mas que nunca" responde, a su juicio, "a unas directrices desde el Ministerio del Interior y el Gobierno que no son sensatas y que tratan de politizar delitos comunes". "Convertir una agresión en un delito de terrorismo es un error", ha apostillado.

El líder de Podemos ha rechazado que lo ocurrido en Alsasua fuera "una pelea de bar", como sí aseguró su portavoz adjunta en el Congreso, Ione Belarra, quien también afirmó que tanto los agentes agredidos como los procesado son "víctimas", estos últimos por estar siendo objeto de un tratamiento judicial "desproporcionado". A este respecto, Iglesias ha corregido las palabras de Belarra y ha aclarado que Podemos no es "equidistante" entre unos y otros y que las víctimas son los agredidos.

"En ningún caso. Lo que decimos es que quizás no sea sensato juzgar una agresión desde la excepcionalidad. Es muy grave que se agreda a una persona y por lo tanto tiene que intervenir el derecho penal, pero llamar terrorismo a cualquier cosa creo que banaliza lo que ha significado el terrorismo", ha apostillado.

En este sentido, Iglesias ha argumentado que lo ocurrido en Alsasua no responde a un delito de terrorismo porque el Código Penal los define como "aquellos que se producen con la intención de subvertir el orden constitucional". "¿Qué es lo que convierte a un asesinato en un delito de terrorismo? La intencionalidad política digamos de ese hecho", ha apostillado.

En cualquier caso, Iglesias ha reconocido que no ha leído de primera mano las explicaciones dadas por la jueza Carmen Lamela en el auto en el que atribuye un delito de terrorismo en concurso ideal de lesiones, atentado y odio a los nueve procesados, ni el auto que a finales de febrero confirmó el procesamiento de tres de ellos.

Lamela enmarca la agresión en las rutinas de "hostigamiento" a los agentes del Instituto Armado que impone el colectivo Ospa Mugimendua, al que pertenecen algunos de los detenidos, y que opera en el municipio navarro. "Todos conocían con anterioridad la condición de Guardias Civiles del teniente y el sargento, siendo esta única y exclusivamente la causa por la que fueron insultados y golpeados", dice.

A pesar de no haber leído los autos, Iglesias se ha mantenido firme en sus argumentos al considerar que tiene derecho a opinar al respecto. "Decir que no se puede opinar si no se conoce el auto de procesamiento, es que entonces en este país nadie podría opinar absolutamente de nada", ha defendido.

El Gobierno debe verificar el desarme

Durante la entrevista, Iglesias también ha sido preguntado sobre el anuncio de desarme de ETA, y ha refirmado que lo que ahora hace falta es que "el Gobierno asegure las condiciones de verificabilidad de ese desarme". "Necesitamos que se desarme inmediatamente y el Gobierno tiene que colaborar para que las condiciones de verificabilidad de ese desarme se den", ha afirmado.

En cuanto a la situación de los presos de ETA, el líder 'morado' ha abogado por el acercamiento para acabar con la "excepcionalidad" y ha augurado que el Gobierno podría acabar aceptando esta medida si se lo exige el PNV a cambio de apoyarle los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Vamos a ver las cesiones que tiene que hacer el PP, como el acercamiento de presos que a lo mejor lo tiene que hacer porque se lo exige el PNV para votarle los presupuestos", ha asegurado, para matizar que Podemos no vería ese movimiento como una "cesión" sino como un acto de "respeto de la legislación penitenciaria", ya que su formación entiende que dicha medida de excepcionalidad ya no está justificada.

En todo caso, Iglesias ha dado por hecho que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sacará adelante los Presupuestos porque tiene "los números atados y bien atados" gracias al apoyo que, a su juicio, tiene garantizado del PSOE y de su "muleta" de Ciudadanos.

"El PSOE ha elegido al PP. Si cambian, mano tendida", ha apostillado después, al ser preguntado por la posibilidad de que los socialistas impulsen una moción de censura a Rajoy si el exsecretario general Pedro Sánchez vuelve a hacerse con el control del partido.