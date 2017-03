Los 'susanistas' asturianos exhiben su fuerza y apuestan por un PSOE «ganador»

El grupo de apoyo en Asturias a la candidatura de Susana Díaz a la Secretaría General del PSOE ha exhibido hoy su fuerza en su presentación pública al congregar a unos 170 cargos y militantes de base en su presentación, en la que han reclamado para su partido un proyecto "ganador" y "de gobierno".

Este colectivo cuenta con el respaldo explícito de 182 dirigentes y afiliados de base socialistas en 45 concejos de la región entre los que figuran buena parte del grupo parlamentario en el Parlamento regional y seis de los ocho integrantes del Gobierno que preside el máximo responsable de la gestora del PSOE, Javier Fernández.

Así, de los ocho miembros del Ejecutivo únicamente están al margen de este grupo los responsables de Educación y Cultura, Genaro Alonso, -independiente- y el titular de Empleo, Francisco Blanco, que acudió al acto convocado en Gijón por el también aspirante a la Secretaría General Patxi López tras anunciar su candidatura.

También forman parte del colectivo el portavoz del PSOE en el Senado, Vicente Álvarez Areces, y el presidente del Parlamento asturiano, Pedro Sanjurjo, que hoy no han asistido a una presentación a la que sí han acudido, entre otros, el diputado nacional Antonio Trevín; el presidente de la Federación Asturiana de Concejos, Ignacio García Palacios; el secretario general de JJ.SS., Nino Torre, y la jefa de gabinete de Presidencia del Principado, Diana González.

Durante la presentación, celebrada en un restaurante de Latores (Oviedo), la portavoz del grupo de apoyo y alcaldesa de Carreño, Amelia Fernández, ha incidido en que la candidatura de la presidenta andaluza recoge "el sentimiento de lo que ha sido, es y quiere ser el PSOE" y ha rechazado que el proceso de primarias se pueda interpretar como una dista entre militantes y dirigentes.

Fernández ha defendido que el PSOE sea un proyecto ganador, socialdemócrata "colectivo y no individualista" que no intente ser "una mala copia de Podemos" lo que les llevaría "a un fracaso estrepitoso" dado que "las elecciones se ganan en el centro" por lo que ha emplazado al ex secretario general Pedro Sánchez a renunciar a sacar "el izquierdómetro" en el proceso de primarias.

La concejala ha pedido además que "no se demonice" a los cargos públicos y orgánicos que den su apoyo a la candidatura de Díaz y ha emplazado a los militantes a participar en un proceso de primarias "que no es el primero ni será el último" en el PSOE y en el que "lo sano es debatir y consensuar".

"Sería un error que quienes hoy somos compañeros no lo fuésemos tras el proceso", ha señalado Fernández tras señalar que aún no hay fecha para la visita a Asturias de la presidenta andaluza después de que el grupo que respalda la candidatura de Pedro Sánchez anunciara su presencia en Gijón para el próximo domingo, 2 de abril.

La presentación del grupo de apoyo a Díaz ha coincidido con la jornada en la que la gestora del PSOE ha propuesto que la votación para que los militantes elijan a su próximo secretario general sea el 21 de mayo, como fecha "más probable" a falta de que las federaciones den su visto bueno al calendario este viernes y que al día siguiente lo apruebe el Comité Federal.

Con tres candidatos en la carretera -Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López-, las primarias serán convocadas oficialmente en el comité del sábado, pero el paso que supone la recogida de avales no podrán darlo hasta después de Semana Santa. EFE

