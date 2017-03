La jueza del 'caso Villa' rechaza el último recurso de su abogada

El Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo desestima el recurso de reforma presentado por la defensa de José Ángel Fernández Villa contra el auto en el que se le denegaron nuevas pruebas periciales y testificales, y admite en "un solo efecto" el de apelación. Esto es, que aunque ahora deberá resolver la Audiencia Provincial, la magistrada Simonet Quelle Coto avanza que esto no tendrá efectos suspensivos para la instrucción por lo que, se desprende, podría darla por finalizada en cualquier momento.

En el auto, hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, la jueza insiste en que las pruebas requeridas por la abogada del exsindicalista, Ana García Boto no cumplen con las "exigencias de necesidad, procedencia y pertinencia" que se requieren. Además, la titular del juzgado es especialmente crítica con otras peticiones realizadas por la defensa del exsecretario general del SOMA como la nulidad del procedimiento "por vulneración del derecho de defensa" o la necesidad de un "adulto responsable" para acompañarle en su declaración. La jueza responde que "no se entiende" a qué figura procesal de "adulto responsable" se refiere la defensa y apunta que "la única referencia" en la legislación vigente que existe a tal "derecho de acompañamiento" sería en beneficio de la víctima de un delito, "condición ésta que no reúne el recurrente dado que el mismo es el investigado y no víctima en las presentes actuaciones". Por otro lado, la jueza entiende que el exsindicalista no estaba en "situación de vulnerabilidad" durante el interrogatorio, como alega su abogada, máxime cuando se sometió únicamente a las preguntas de su defensa.

Tampoco comparte Quelle Coto el argumento esgrimido por la abogada en relación con el hecho de que José Ángel Fernández Villa, por su enfermedad cognitiva, no ha podido participar en la instrucción ni estar informado de la acusación y que, por lo tanto, es complicado para su representante legal ejercitar la defensa. La magistrada recuerda en este sentido que la letrada de Villa ha presentado hasta doce recursos en la instrucción y numerosos escritos y añade que, de la propia declaración del exlíder sindical, "es fácilmente constatable su conocimiento acerca de los términos de la denuncia".