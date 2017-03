Otegi pide que «se saboree» el «acontecimiento histórico» del desarme de ETA

El portavoz de EH Bildu y secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, ha pedido que "se saboree" el hecho de que el 8 de abril se vaya a asistir "a un acontecimiento histórico", como es la escenificación de un desarme de ETA, "organización armada creada en 1958", con "garantías, con credibilidad, con presencia internacional, con presencia de la sociedad civil y de las instituciones".

Tras señalar que "una organización como ETA, creada en este país por gente de este país, va a desarmarse frente a este país y con participación de este país", ha señalado que "hay gente interesada en que el desarme no salga bien", como los Gobiernos español y francés. En este sentido, ha destacado que han tratado de impedir "que una organización armada con decenas de armas y no sé cuántos kilos de explosivos" pueda entregar el armamento.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Otegi ha apuntado que ha habido "una permanente petición para que ETA se desarme", y ha dicho que, cuando esto va a suceder, se dice que "esto es un acto de propaganda" y se pregunta "cuándo se va a disolver".

"Animo a la gente a estar en Bayona porque uno nunca puede perderse oportunidades de este tipo. Se va a asistir a la escenificación del desarme de una organización como ETA y es una buena noticia para este país, que la gente de este país va a celebrar", ha dicho, aunque teniendo "prudencia a la hora de hablar de cómo va a ser" el desarme. "Hay gente interesada en que eso no salga bien", ha manifestado.

Tras asegurar que no tiene "los datos técnicos de cómo va a ser esto al final", ha indicado que él da "total veracidad y credibilidad al anuncio hecho por los 'artesanos de la paz'", como también lo han hecho las instituciones y partidos políticos.

"Estoy absolutamente convencido de que, al final, éste será un proceso que se desarrolle con garantías, con credibilidad, con presencia internacional, de la sociedad civil, de las instituciones. Y me da la impresión de que eso es lo que está incomodando a algunos sectores", ha explicado.

Sin embargo, ha remarcado que se trata de "una buena noticia" porque se va a "asistir a un acontecimiento histórico, en el que una organización como ETA, creada en este país en 1958 por la gente de este país, va a desarmarse frente a este país y con la participación de este país".

Otegi ha insistido en que hay es "un acontecimiento de carácter histórico" y se va a "ejercitar un derecho soberano de este país de la comunidad internacional e instituciones vascas, que consideramos que es una buena noticia que ETA ya sea una organización desarmada". "Vamos a saborear también en términos políticos y con absoluto respeto a todo el mundo lo que va a suceder", ha manifestado.

La experiencia catalana El portavoz de EH Bildu cree que el independentismo "no se está debilitando", sino que la experiencia catalana "va a demostrar que no existe más camino en el país que recuperar la soberanía plena". "Y ése es el camino que se va a andar", ha afirmado. A su juicio, para tener "voz propia" en Europa, como reclama el lehendakari, Iñigo Urkullu, "hay que ser un Estado". "No queremos que la vida de la gente sea decidida ni en Bruselas ni en París ni en los consejos de administración de las multinacionales", ha asegurado. Además, ha advertido de que "no hay camino por donde quiere transitar el PNV, no hay Estado que va a aceptar" que el País Vasco "es una nación ni el derecho a la libre determinación". "Ése es el camino que no tiene recorrido y otra cosa es, si el camino alternativo es un camino fácil", ha indicado. A su juicio, hay que preguntar a los vascos para que decidan si se necesita un estado vasco y, si es así, "cómo se construye". "Ése es el camino que nosotros pretendemos hacer", ha explicado.

La izquierda soberanista

El representante de EH Bildu ha indicado que "el Gobierno español no ha entendido que la izquierda soberanista no juega este partido con él", y ha explicado que solo espera "obstáculos" del Ejecutivo del PP, "que no quiere que esto se produzca y que está incómodo en este escenario".

Por ello, ha destacado "la absoluta irresponsabilidad del Gobierno español". "Vamos a ir hacia adelante con lo que tenemos en nuestras manos de manera soberana, que son nuestras decisiones, nuestra gente, nuestro pueblo, la comunidad internacional y las instituciones del país", ha señalado.

En este sentido, se ha preguntado "cómo es posible que una Europa preocupada por la securocracia, por el yihadismo esté asistiendo a un episodio histórico como el que se asiste en el que hay una organización armada con decenas de armas y no sé cuántos kilos de explosivos dispuesta a desarmarse y haya dos Estados que digan que no".

"Pero no es eso que digan que no, sino que destinan recursos humanos, técnicos, económicos y de inteligencia a impedirlo. Y esto no lo digo yo, es que lo ha dicho el Ministerio del Interior español, que ha dicho: 'oiga, como alguien se acerque a sus arsenales, va a ser inmediatamente detenido'", ha indicado.

Arnaldo Otegi ha manifestado que "la paradoja es que se supone, porque en esto hay mucho farol, que el ministro de Interior español tiene controlados los zulos y no los desactiva porque quiere detener a la gente que va allí para desarmarse". "Esto es una cuestión de locos, no lo entiende nadie de la comunidad internacional", ha manifestado.

En este sentido, ha señalado que la entrega de armas podría haberse hecho "mucho antes", pero los Estados "mantienen grandes operativos para que esto no suceda".

"Nosotros estamos convencidos de que hay un Gobierno que no tiene ningún interés en que esto se produzca, que está incómodo en este escenario, que es un Gobierno que cree que en el escenario de la lucha antiterrorista entre comillas y del escenario antiterrorista estaba más cómodo. Es un Gobierno que no negocia ni dialoga con Cataluña, que no tiene oferta política", ha manifestado.

Por ello, ha señalado que ellos, "desde el inicio de cambio de estrategia", dijeron que no tenían "confianza en el Gobierno español" y no esperaban de él, sino "obstáculos". "Esto consiste fundamentalmente en una estrategia de confrontación democrática por las vías pacíficas y democráticas, y esto consiste en que se fortalezcan las posiciones del independentismo de izquierdas y se debiliten las de aquellos que defienden las estrategias del Estado", ha apuntado.

Otegi ha dicho que el PP "está en la marginalidad política" en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, aunque "tiene capacidad de incidencia en el país, entre otras cosas, porque el Gobierno de España todavía manda mucho en este país y porque ahora han conseguido entrar de rondón en la política vasca al hacer un pacto presupuestario con el PNV", ha concluido.