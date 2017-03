Mas comparece hoy en el Parlament para explicar la financiación de CDC

El expresidente de la Generalitat y líder del PDeCAT, Artur Mas, comparecerá este miércoles en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament para dar explicaciones sobre la presunta financiación irregular de CDC.

Todos los grupos excepto JxSí pidieron la comparecencia de Mas en la Cámara catalana después de que, en el juicio del caso Palau, el expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet y otros investigados dijeran que CDC cobró, a través de la institución, comisiones ilegales de Ferrovial a cambio de adjudicarle contratos de obra pública.

En la comisión, presidida por el diputado de Cs Jean Castel, preguntarán Inés Arrimadas (Cs); Miquel Iceta (PSC); Lluís Rabell (SíQueEsPot); Alejandro Fernández (PP); Eulàlia Reguant y Benet Salellas (CUP) y falta por concretar el de JxSí.

No es la primera vez que el actual líder del PDeCAT da explicaciones sobre esta cuestión en el Parlament: lo hizo siendo presidente de la Generalitat, y siempre ha negado que CDC se financiara irregularmente.

"Si me pregunta si existió el 3%, mi respuesta es no. Lo puedo decir alto, pero no más claro", sostuvo recientemente, además de defender que todas las donaciones que recibió CDC por parte de empresarios estaban en la contabilidad del partido y se hicieron dentro del marco legal.

También reiteró su confianza en las personas que gestionaron las finanzas de CDC mientras él dirigió el partido, en referencia a los extesoreros del partido Daniel Osàcar y Andreu Viloca, pero añade que no puede hacerse "responsable" de los actos de terceros.

Las confesiones

En el caso Palau, que estos meses se celebra en la Ciudad de la Justicia, Millet, el que era su mano derecha, Jordi Montull, y la hija de éste y exdirectora financiera de la entidad, Gemma Montull, confesaron que CDC cobraba esta comisiones.

En el mismo juicio, dos responsables de dos empresas, en sus declaraciones como acusados, aseguraron también que giraron al Palau de la Música facturas por trabajos que en realidad eran para CDC, entre ellos parte de la campaña electoral del partido en las elecciones generales de marzo de 2004.

Sin embargo, tanto el extesorero de CDC Daniel Osàcar como los dos exresponsables de Ferrovial -los tres acusados- negaron que esta empresa diese dinero al partido a través del Palau a cambio de obras.

Sin respaldo en el juzgado

Mas apoya a Osàcar ante los medios, aunque nadie de la antigua CDC ni del actual PDeCAT ha acudido ningún día al juicio para explicitar su apoyo al extesorero, lo que contrasta con lo que sucedió en su declaración en instrucción: le arroparon el ahora presidente de JxSí, Jordi Turull, y el entonces diputado de CiU Oriol Pujol.

No es el único frente judicial abierto por supuestas comisiones ilegales de la extinta Convergència: un juez de El Vendrell (Tarragona) investiga a los extesoreros de CDC Andreu Viloca y Daniel Osàcar, dentro de la supuesta trama del 3%.

En el caso de El Vendrell, tampoco ningún cargo de la antigua CDC ni del refundado PDeCAT acudieron al juzgado a mostrar su apoyo a Viloca y Osàcar en sus recientes declaraciones como investigados.