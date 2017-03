Iglesias denuncia el «matonismo» del PP

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha denunciado hoy la gravedad del "filibusterismo parlamentario" que a su juicio practica el Gobierno sin responder a las preguntas de la oposición, y ha acusado a los diputados del PP de recurrir al "matonismo" y la "intimidación" para atacar a la formación morada.

Iglesias, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, respondía así sobre las críticas de PP, PSOE y Ciudadanos a las "formas" y "modales" de algunos diputados del partido morado durante las sesiones plenarias.

El secretario general de Podemos ha recordado que las sesiones de control están para que el Gobierno responda a la oposición y que es "gravísimo" que hoy no haya contestado ninguna de las 14 preguntas que le han planteado desde su formación. "Si no nos responde y nos toma el pelo, está tomando el pelo a los ciudadanos", ha lamentado para añadir: "Algunos han pensado que el decoro tiene ver con llevar un reloj muy caro o vestir ropa muy cara, y el decoro tiene que ver con no ser un corrupto, con no ser un sinvergüenza y cuando te hace preguntas la oposición tratar de responderlas".

Iglesias, que ha confirmado que nadie les ha trasladado directamente ese "malestar" de otros grupos, cree que "estamos ante unos hechos graves":

"Un Gobierno que practica el filibusterismo parlamentario, en el que sus diputados practican el matonismo y la intimidación e incluso tratan de presionar a la presidenta del Congreso para que nos llame la atención a nosotros, y hoy se han encontrado con que llama la atención a un diputado del PP", ha recordado.

Se refería así al momento en el que la presidenta de la cámara, Ana Pastor, se ha visto obligada a llamar al orden al diputado del PP Rafael Merino, por no ajustarse a la pregunta que había formulado al titular de Interior, Juan Ignacio Zoido.

Iglesias también ha criticado que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se haya "permitido hacer un chascarrillo sobre la edad" de la portavoz de Podemos, Irene Montero, durante la sesión de control.

"Hemos formulado preguntas educadamente, no nos han respondido a ninguna, han utilizado una intervención para preguntar al ministro para atacarnos en un ejemplo de filibusterismo parlamentario que ha obligado a la presidenta a llamar al orden a un diputado del PP y encima parece que el problema son nuestras formas. ¡Hombre¡, creo que no", ha exclamado Iglesias.

A su juicio lo que "ataca el decoro parlamentario" es que el Gobierno no responda a sus preguntas sobre las 'filtraciones' del CNI o sobre la vivienda del director general de Tráfico, con lo que además, según ha dicho, "se burla de los españoles". Por último, ha explicado que en la "conversación" que mantuvo la semana pasada Irene Montero con Ana Pastor, la portavoz de Unidos Podemos" le trasladó a la presidenta del Congreso su protesta por la "enorme agresividad de los diputados del PP", "acostumbrados a formas del pasado" y creyendo que el Parlamento "les pertenece". Según Iglesias, Montero planteó a la presidenta que les debía amparar argumentando que en 2017 el Congreso "es más plural y no es cortijo particular del PP, que los ciudadanos han votado diferente y que aquí hay mas gente".