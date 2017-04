Micaela Navarro destaca en Avilés la «experiencia orgánica» de Susana Díaz para liderar el PSOE

La presidenta del PSOE y vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Micaela Navarro, pone en valor la "experiencia orgánica y como presidenta de Andalucía" de Susana Díaz para asegurar que "es la persona que está en mejores condiciones para ser la secretaria general del PSOE en España". Así lo ha manifestado este domingo en Avilés ante los periodistas minutos antes de participar en la presentación del grupo de mujeres de apoyo a Susana Díaz en Asturias.

En el encuentro han estado presentes algo más de un centenar de mujeres, entre las que se encontraban las cuatro consejeras del Principado (Pilar Varela, Dolores Carcedo, María Jesús Álvarez y Belén Fernández), las alcaldesas de Avilés y de Ponga así como varias concejales y responsables socialistas en diversas ámbitos.

Navarro ha apuntado que "en estos años de crisis económica Díaz ha sabido priorizar qué políticas son intocables y en cuáles invertir los recursos, y han tenido que ver con la igualdad de oportunidades de las personas". Y ha asegurado que "ninguna somos mejores por ser mujeres, pero necesitamos ocupar el espacio que nos corresponde sin quitárselo a nadie".

"Legalmente hemos conseguido tener los mismos derechos, pero el día a día es distinto, tenemos que seguir reivindicando las oportunidades", ha dicho la presidenta del PSOE, que ha defendido la candidatura de Susana Díaz como la mejor a secretaria general del partido por méritos propios, "no porque sea mujer".

En este sentido ha negado que haya existido contraprogramación entre éste acto y el que celebraba al mismo tiempo otro candidato socialista, Pedro Sánchez, en Oviedo. "No ha habido ni por su parte ni por la de mujeres. En Oviedo hay un compañero defendiendo su candidatura y aquí hay mujeres defendiendo otra".

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha insistido en el mismo mensaje y asegurado que "Susana Díaz es la mejor candidata de los tres. Tiene más fortaleza, más experiencia de gobierno y convicciones más profundas de lo que representa el PSOE. Por eso la apoyamos, no sólo por el hecho de ser mujer. Representa un plus muy grande respecto a los otros candidatos". Carmen Eva Pérez Ordieres, responsable del grupo de mujeres de apoyo a Susana Díaz ha explicado que lo conformaron porque "entendimos era un buen momento para empezar a reunirnos con el objetivo de que alguna mujer pueda servir como referencia o ánimo a otras compañeras que aún no han tomado una decisión".