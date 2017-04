«Javier Fernández no soporta que el AVE lleve la paternidad de Álvarez-Cascos»

La presidenta de Foro, Cristina Coto (Sotrondio, 1970), no oculta su «satisfacción» por haber conseguido, bajo amenaza de no apoyar los presupuestos generales, que el Ministerio de Fomento asumiera el ancho internacional en la variante de Pajares, uno de los puntos del acuerdo preelectoral PP-Foro. Dice, sin embargo, que prefiere ser «prudente» en lugar de «triunfalista», a la espera de conocer su reflejo en las cuentas, de las que depende la agilidad de las obras.

Foro ha ganado el pulso al PP con un único diputado.

Mariano Rajoy ha hecho lo que debía, que no era otra cosa que dar instrucciones al ministro de Fomento para que cumpliera lo pactado. No pedimos nada fuera de lo normal. Cuando firmamos el acuerdo las dos partes sabíamos que era algo viable porque éste es el proyecto que se acordó en la legislatura de Aznar, con Rajoy y Cascos en el Gobierno. Era viable entonces y es perfectamente viable ahora, pese a que en el periodo de José Luis Rodríguez Zapatero el modelo de alta velocidad sufriera un proceso de prostitución porque el PSOE nunca quiso la variante. Por eso este logro tiene aún más éxito para Asturias.

¿Hasta qué punto estaba dispuesto Foro a tensar la cuerda? ¿Hubiera sido capaz de dejar al país sin presupuestos?

Creemos que un acuerdo es para cumplirlo porque eso es la regeneración de la vida política: que lo que se firma, se cumpla. Pacta sunt servanda. Por eso siempre confiamos en que la otra parte cumpliera lo prometido.

¿Tan importante es el ancho internacional para Asturias?

El ancho internacional es vital para Asturias. Es un requisito político de Europa, como el euro; reduce los tiempos y los costes del transporte de viajeros y mercancías, facilita la competencia que es una base del mercado único europeo y es inseparable del concepto de alta velocidad. La propia comisaria europea de transportes, Violeta Bulc, dijo que España estaba obligada a cumplir esa norma. Si Asturias se queda fuera nos convertimos en gueto ferroviario. Por eso me sorprende que haya técnicos que estén apostando por unas infraestructuras del siglo XIX y me llama la atención la postura de algunos empresarios asturianos, muy diferente a la de los del corredor mediterráneo, que sí apuestan por el AVE Algeciras-Francia.

Mientras ustedes lo celebran el Principado habla de «disparate» y el PSOE de «retrasos».

En Asturias puede darse un episodio sin precedentes. Que una gran noticia se trate de convertir en algo negativo por la Federación Socialista Asturiana sencillamente porque ella no es la autora de la misma. Hemos visto que Javier Fernández, que no se caracteriza por su ambición, se conformaba con un túnel y unas reparaciones en cercanía. Probablemente no soporte que Asturias vaya a disponer de AVE y no sea de la mano del PSOE. Es más, creo que es una cuestión personal porque lo que no soporta Fernández es que el AVE en Asturias lleve la paternidad de Álvarez-Cascos. Y ésa es la diferencia entre hacer política de verdad y de altura, y partidismo. Dicen que el acuerdo es malo simplemente porque ellos no lo consiguieron.

El ministro de Fomento también habló ayer de retraso, de gastos en mantenimiento...

Si Fomento pone los recursos que se necesitan, los retrasos serán insignificantes. Cambiar de ancho la vía ya instalada es una tarea «rápida y fácil», según el propio ministro. Pero a mí lo que me preocupa es que Asturias no haya quedado discriminada con respecto a España.

Dice que ahora hay que esperar a ver las partidas presupuestarias. ¿Teme que el compromiso pueda quedar en papel mojado?

Tengo la obligación de ser prudente porque hasta no ver las partidas consignadas en los presupuestos no podremos ver el nivel real de compromiso. El hecho de que aparezca la expresión «ancho internacional» en la nota ministerial es el primer peldaño de una escalera, pero luego quedan otros pasos por subir. Las palabras siempre se las puede llevar el viento y por eso el elemento clave será ver si se empiezan a levantar o no las vías de ancho ibérico en León.

¿Y si eso no ocurre?

No voy a adelantarme a acontecimientos.

El pacto PP-Foro incluía otra serie de acuerdos. ¿Han detectado otros incumplimientos?

El pacto contempla muchos otros puntos pero nosotros entendemos que es un acuerdo de legislatura y, en este momento, la prioridad era la alta velocidad, porque se estaba desperdiciando el dinero en una infraestructura decimonónica. Llevamos 3.600 millones enterrados en la variante de Pajares y cada céntimo gastado en ancho ibérico es un atraso. Eso había que remediarlo y entendimos que era la prioridad de este año.

¿Cree que lo ocurrido sirve al PP como aviso a navegantes?

No se trata de exigir de hoy para mañana todo, pero en el marco de esta legislatura reclamaremos todas las cuestiones que entendemos prioritarias para la región.

Albert Rivera afeó el jueves a Rajoy durante su visita a Gijón que hiciera pactos en materia de infraestructuras con 'partiditos'.

Rivera no se ha caracterizado nunca por su madurez política, como lo demuestran sus permanentes cambios de criterio para pactar con uno y su contrario, una cosa y su contraria. Pero con estas declaraciones lo que ha demostrado es que le falta también madurez democrática. Lo que hemos hecho en Foro es pedir para Asturias y es evidente que él nunca estuvo a favor del AVE para esta región, pero sorprende que no tenga nada que decir de los tres corredores de Cataluña y del cuarto que están demandando.

El Gobierno regional también criticó esta semana que PP y Foro suscribieran pactos «a la ligera».

Es una cuestión de ambición y ellos no la tienen. El PSOE facilita el Gobierno de Mariano Rajoy gratis, sin pedir nada a cambio. Y cuando otros exigimos para Asturias, nos critican. Eso es partidismo, no política. Lo que ocurre es que se convierte en una política antiasturiana.

¿Afectará todo esto a sus relaciones con el PP asturiano, que parecía que habían mejorado notablemente en los últimos meses?

En absoluto. Mantengo una buena relación con Mercedes Fernández.

Ella piensa ya en clave electoral y dice estar dispuesta a explorar fórmulas para unir a la derecha de cara a las elecciones de 2019. ¿Lo ve factible?

También dijo Mercedes Fernández que está todo por hablar. Y es cierto.

¿Y que fórmula propone usted?

No puedo pronunciarme sobre cuestiones que, en todo caso, no me corresponden tomar a mí, sino a Foro.