Llamazares pide a Javier Fernández que se reúna con Rajoy y evite el «disparate» de la variante

El portavoz de IU en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Gaspar Llamazares, ha instado este miércoles al presidente asturiano, el socialista Javier Fernández, que se reúna con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para evitar el "disparate" que Fomento prevé para la Variante de Pajares. E

En una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el diputado Ovidio Zapico, Llamazares ha pedido al dirigente autonómico que se reúna con Rajoy en calidad de presidente, y le ha instado a "no confundir los planos", en alusión a su cargo como presidente de la Gestora Socialista. Fernández, ha dicho, debe ponerse "al máximo nivel" al frente de la reivindicación pactada en la alianza por las infraestructuras alcanzada con agentes sociales.

A juicio del portavoz parlamentario, este "enredo" sobre el ancho de vía y la "imposición de Foro" respecto al ancho internacional, "aleja" a Asturias de España y Europa, y el presidente asturiano debería "dar el Do de pecho" ejerciendo presión ante el Gobierno estatal para que "esta barbaridad" no se cometa. Asimismo, ha emplazado a Fernández a buscar alianzas con otras comunidades autónomas y le ha instado a que, en caso de que "no se solucione en los despachos", llame a los asturianos "a acudir a la Escandalera" ante esta "antología del disparate".

De salir adelante esta "obsesión de Foro", Llamazares ha alertado de las consecuencias para Asturias, que tendría un "handicap" en el transporte de mercancías al mantener la actual comunicación. "Seguiríamos siendo un fondo de saco para las mercancías", ha lamentado, para después alertar de que con esta modificación Asturias iría "muy rápido" en AVE, pero "perdería el tren". "Asturias no está para perder el tiempo en neuras", ha aseverado.

Por su parte Ovidio Zapico ha explicado que este jueves se reunirá la alianza por las infraestructuras, con Javier Fernández al frente. Sobre la modificación del proyecto de la Variante, ha criticado que se "condene" las posibilidades de crecimiento la industria asturiana.