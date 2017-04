El Gobierno central recorta un 31% la inversión en Asturias

2017 no será, tampoco, un año marcado por la inversión. La expectativas creadas por el Gobierno nacional, al situar a España en el camino de la recuperación económica, no parecen tener su reflejo en el proyecto presupuestario presentado ayer por el ministro Cristóbal Montoro en el que, siguiendo la línea de la última década, la inversión pública en infraestructuras vuelve a ser la cenicienta. En total, este año, se prevé un desembolso en obra pública de 7.500 millones de euros, casi 2.000 millones menos que en el ejercicio precedente. Y de este nuevo tijeretazo, evidentemente, no se libra prácticamente ninguna comunidad. Ni mucho menos Asturias que, con 211 millones, recibe la menor inversión estatal que se le ha asignado en las dos últimas décadas.

El Principado es, de hecho, una de las regiones en las que más cae esta partida, concretamente un 31,33%, pasando de los 308 millones presupuestados hace un año a los citados 211 millones reservados para este ejercicio. Solo Andalucía (-36,4), Valencia (-32,98%), Galicia (-32,20) y Castilla y León (-31,67%) sufren recortes superiores al de Asturias, lo que ha empezado a levantar ampollas entre los diferentes grupos políticos, que hablan de «desplome de la inversión» e incluso de «burla» a esta región.

Ni tan siquiera Foro, socio electoral del PP y cuyo voto puede ser decisivo para la aprobación de las cuentas en el Congreso, se muestra satisfecho con el resultado. Tanto que, a la espera de un estudio más sosegado del proyecto en la reunión de la directiva del partido que se celebrará esta tarde, su único diputado nacional,Isidro Martínez Oblanca, ya advirtió ayer de que el apoyo de Foro «no está, en absoluto, garantizado». El parlamentario nacional considera que el proyecto de ley no deja negro sobre blanco y con la nitidez que se esperaba el compromiso suscrito por el PP con Foro para la llegada del AVE a Asturias. «No ha quedado suficientemente claro que en los presupuestos generales haya un compromiso real con Asturias y se cumpla el acuerdo con Foro. Hasta que no se precise específicamente que la variante vaya a tener alta velocidad y que se ha dejado de instalar el ancho de vía ibérico en el tramo de Leon-La Robla, Foro no garantiza su voto», sentencia Oblanca, quien también ha recibido con disgusto «la diferencia inversora» entre Asturias y el resto de las comunidades.

«Gigantesca estafa»

Una cuestión en la que hace especial énfasis el exdiputado de Foro Enrique Álvarez Sostres, quien advierte del «demoledor descenso» en la inversión y apunta que su partido no debería apoyar «con un cheque en blanco» unos presupuestos «sospechosos de no adecuarse al pacto» que, previo a las elecciones nacionales, suscribieron Mariano Rajoy y Cristina Coto, en calidad de presidenta de Foro. «Todo lo que no sea un incremento claro, sostenible al menos en la legislatura o años homologables (...) será convertir el pacto Foro-PP en una gigantesca estafa al pueblo de Asturias», sostiene Sostres, quien apunta ya la posibilidad de enmendar los presupuestos.

El proyecto de ley recoge una inversión de 128,8 millones de euros para la variante de Pajares, si bien Adif reconoce en su programación que estas obras requerirán de inversión hasta el ejercicio de 2021, programando un gasto de 26,4 millones para 2018, 47,84 para 2019 y 28 millones más para el año 2020. Pero para Foro no es, en absoluto, suficiente, máxime cuando se trata de la menor cuantía desde que empezaron los trabajos en el túnel ferroviario. Y tampoco parece convencer al partido del que es secretario general el exministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, el hecho de que el proyecto presupuestario incluya un apunte específico para la remodelación de la vieja rampa de Pajares que, según el esquema de Foro, quedaría reservada para el paso de las mercancías. Se reservan, incluso, otros 3.840 euros para el 'Proyecto de transporte de mercancía y cambio de ancho'. Sin embargo, Foro echa de menos que se especifique en el proyecto presupuestario la inversión que se va a hacer en León para incluir las vías de ancho europeo en el tramo León-La Robla.

La inyección económica para obra pública desciende, realmente, en todas las comunidades autónomas, con la excepción de Canarias, que recibe casi ocho millones más que en 2016. Sin embargo, el reparto no es ni mucho menos uniforme. Andalucía y Cataluña encabezan por este orden la inversión por territorios, al representar el 13,5 y 13,4% del total, seguidas por Madrid, con el 11,7%, y Castilla y León, con el 11,5%. Entre las cuatro absorben la mitad del total nacional. Asturias se lleva, únicamente, el 2,5% del total de la inversión.

No obstante, el desembolso per cápita en Asturias, que se sitúa en los 202,62 euros, queda 17,96 euros por encima de la media nacional, de 184,66 euros. Supera esta región la inversión por persona prevista en el País Vasco, (174,21), Madrid (155,49) y Cataluña (152,82), aunque queda muy lejos de las cifras que se reservan para Castilla y León (405,10), Cantabria (343,39) y Galicia (340,13), además de las proyectadas para las ciudades de Ceuta y Melilla, de difícil comparación por sus singulares características.

Las partidas reservadas por el Ministerio de Fomento y las empresas del grupo suman 176 millones (sin contar con parte del desembolso reservado para la variante, con cargo a León) y suponen el grueso de la inversión para Asturias. La otra cantidad significativa, 26,6 millones, corresponde al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.