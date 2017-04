La oposición en bloque critica el «desplome» inversor para el Principado

Si el proyecto presupuestario no ha convencido del todo a Foro, socio electoral del PP, menos al resto de las formaciones. El PSOE habla de «desplome» en la inversión, Podemos ironiza con el «favor de la investidura devuelto a Javier Fernández» e IU cree que se trata de una «burla» a Asturias. Ciudadanos, que tiene comprometido su apoyo a las cuentas en el Congreso, es quizá el más prudente, si bien asume que la apuesta por Asturias es «más bien escasa».

El diputado del PSOE por Asturias Antonio Trevín considera que los 211,2 millones destinados al Principado suponen «un desplome» y censura «los datos especialmente escandalosos» de la inversión para la variante de Pajares. «Es la mejor demostración de lo poco que le importa Asturias al Gobierno de Rajoy», reprochó. Trevín denunció que, respecto al año 2000 (con 337 millones de inversión), el recorte es superior al 38%. Un ajuste que, en su opinión, «demuestra que estamos en cantidades del pasado siglo XX y que ponen en evidencia que ni el PP, ni Foro, su aliado electoral, apuestan de una forma decidida por Asturias ni por el avance claro de sus infraestructuras en 2017».

El portavoz de Podemos en la Junta, Emilio León, ironiza con que el Gobierno central «le devolvió» a Javier Fernández «el favor de la investidura de Rajoy aprobándole los presupuestos (en referencia a los autonómicos), pero no le devolvió el dinero». Y añade: «Si vamos al contenido y a las políticas que los acompañan, está claro que los presupuestos de Rajoy no son solución a los problemas reales de la ciudadanía». León también apuntó «la significativa reducción de la inversión en las infraestructuras 'escaparate' como la variante de Pajares», a la que «le acompaña el silencio sobre el futuro de nuestra red de cercanías». Todo apunta, añadió, «a que no se finalizará la obra con más sobrecostes de la historia de Asturias antes de 2021.

El diputado autonómico Gaspar Llamazares, de IU, fue también muy crítico con estas cuentas. Habló de «burla» a Asturias y reclamó, incluso, una contestación desde las instituciones «y desde la calle» a un proyecto presupuestario que, a su juicio, constituye «una burla y una tomadura de pelo» para esta región. En su opinión, los presupuestos incluyen «un hachazo» a la variante de Pajares y al conjunto de las infraestructuras de Asturias, que aumentan «la burla» tras publicitar el Gobierno su compromiso de terminar dicha infraestructura y su compromiso con Foro para mejorar el trayecto por el viejo recorrido de Pajares. «Ninguna de las dos cosas aparece en un presupuesto a la baja que demuestra el incumplimiento radical de los compromisos del Estado para con Asturias, que además está hecho para no ser cumplido, como viene siendo habitual», recriminó.

Incluso Ciudadanos, que tiene comprometido su apoyo a estas cuentas, hablaba ayer de «escasa» inversión para Asturias. No obstante, su diputado Nicanor García dice estar «relativamente satisfecho» por la inversión prevista para la variante y otras infraestructuras prioritarias para su formación, si bien espera escuchar la comparecencia del ministro de Fomento para que aclare si mantiene el compromiso de abrir esta infraestructura «en 2017» y hacerlo «para tráfico mixto».