Asturias clama por más inversiones

El proyecto de presupuestos estatales para 2017 elaborado por el Gobierno de Mariano Rajoy no convence a nadie en Asturias, salvo al PP. Gobierno regional, partidos y agentes sociales y económicos salieron ayer en tromba a criticar una propuesta económica que se interpreta como un «castigo» a la comunidad y que, según la lectura mayoritaria, compromete el futuro de las grandes obras pendientes, singularmente el AVE y la variante ferroviaria de Pajares. La petición que se pudo escuchar a responsables del Principado, de partidos como IU o Foro y de colectivos como la Fade o Comisiones Obreras es, cada una con sus matices, común: más inversiones para Asturias.

Porque el Principado es, atendiendo a las cifras presupuestarias, la comunidad más castigada por el tijeretazo inversor que el Gobierno central aplica a todas las autonomías: un 31% menos, frente al 21% de media. Una «brutal discriminación», en palabras del portavoz del Ejecutivo regional, Guillermo Martínez, que aseveró que el gabinete utilizará todos los mecanismos a su alcance -tiene pendientes de respuesta solicitudes de reunión con el presidente, Mariano Rajoy, y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna- para tratar de revertir la situación.

El enfado del Ejecutivo con el «cataclismo inversor» es tal que, en una acción inusual, de la reunión semanal del Consejo de Gobierno salió una declaración oficial centrada en la variante de Pajares. La promesa del PP a Foro, a cambio de su apoyo en el presupuesto, de pasar del actual sistema de vías de ancho ibérico al ancho internacional es visto como una catástrofe por el equipo de Javier Fernández. El portavoz criticó a Rajoy por haber «claudicado» ante Francisco Álvarez-Cascos, presentó a Mercedes Fernández como «cooperadora necesaria» en la operación e instó a la presidenta de los populares asturianos a «plantarse», tanto para evitar que el AVE se demore más allá de 2020 como para reclamar sin matices en Madrid «un trato mejor» para Asturias en el reparto del esfuerzo inversor.

Pero el escenario político y presupuestario está lejos de estar despejado a estas alturas. Sobre todo porque los aliados del PP en la jugada distan bastante de estar contentos. En el caso de Ciudadanos, con el que ya existe un acuerdo sólido que no se va a romper, la discrepancia tiene que ver con el cambio de planes en el diseño de la variante de Pajares, hecho que ha llevado al diputado nacional Ignacio Prendes a solicitar la comparencia en el Congreso del titular de Fomento. En cuanto a Foro, el partido que pilotan Cristina Coto y Francisco Álvarez-Cascos no se cree del todo ese compromiso de cambio en el AVE para la instalación de vías de ancho internacional y además cuestiona la reducción de la inversión global en Asturias, entendiendo que vulnera el acuerdo electoral suscrito entre ambos partidos. El 'sí' de Foro no está, pues, garantizado.

El reproche a la caída del gasto en Asturias es general. Un presupuesto «de bloqueo y estancamiento», dijo el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, que emplazó al presidente asturiano, Javier Fernández, a ejercer su liderazgo en defensa de un mejor trato para Asturias y, en concreto, de la vuelta al proyecto original para la variante de Pajares, evitando el «disparate» que a su juicio supone el acuerdo de PP y Foro.

Una visión compartida por empresarios y sindicatos. El director general de Fade, Alberto González, admitió que «no son unos buenos presupuestos» para Asturias y lamentó el trato «desfavorable» en el reparto de la inversión. Desde Comisiones Obreras se acusó directamente a Rajoy de «despreciar» a la región y sus problemas.

En este escenario tuvieron que fajarse tanto Mercedes Fernández como la diputada nacional Susana López Ares a la hora de mostrar el aval del PP asturiano al proyecto. Lo hicieron dejando en segundo plano las infraestructuras y elogiando el esfuerzo «social» de las cuentas.