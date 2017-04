«Patxi conoce Asturias y sus necesidades», dice en Llanes Rodolfo Ares

El coordinador de la candidatura de Patxi López a la Secretaría General del PSOE, Rodolfo Ares, mantuvo ayer por la tarde un encuentro con militantes del concejo llanisco en un restaurante ubicado junto a la playa de Toró. En el mismo, el socialista defendió el proyecto del exlehendakari del País Vasco, que «tiene una clara vocación de izquierdas, diferenciado de Podemos y, a su vez, claramente alternativo al PP». Ares también auguró buenos resultados a López en la región pues, indicó, «en Asturias hay muchísimos socialistas que conocen bien a Patxi y saben bien de su valía. Estoy seguro de que vamos a tener un gran respaldo aquí», manifestó.

Quien fue consejero de Interior del Gobierno vasco con López también recalcó que, si bien ahora está centrado en sacar adelante su candidatura en el PSOE, «habrá tiempo para hablar de proyectos para el conjunto de la ciudadanía». En este sentido, aseveró que el candidato vasco «conoce bien Asturias y, por lo tanto, tendrá muy en cuenta las necesidades y preocupaciones de los asturianos».

Rodeado de simpatizantes de López procedentes de Llanes e incluso de otros concejos como Gijón, Ares señaló que Patxi López propone «un proyecto ganador para recuperar la unidad del partido, ganar a la derecha y volver a retomar los derechos y libertades, especialmente, de aquellos que más perdieron, como son los trabajadores y la gente más humilde». En este sentido, el socialista destacó que el exlehendakari tiene numerosas propuestas «para llevar a cabo políticas que ayuden a recuperar el empleo». El gran reto, reiteró, «es que este partido vuelva a unirse en torno a un proyecto compartido. Mientras sigamos divididos y enfrentados, la gente no nos escuchará, no nos oirá y no nos respaldará», advirtió.