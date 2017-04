Carme Chacón: «Mi corazón ha servido para dos»

Carme Chacón siempre ha mostrado que estaba llena de fortaleza, incluso cuando hablaba de su enfermedad. Durante una entrevista concedida a 'Mujer Hoy', la socialista confesó que siempre quiso ser madre, pero que, al nacer con una cardiopatía congénita grave, le dijeron a sus padres que «era posible que no viviera mucho».

Con los años, explicaba la exministra de Defensa, «me explicaron que mi corazón podía bombear sangre para uno, pero difícilmente para dos, así que pensé que no podía tener hijos y llegué a obsesionarme. Siendo niña, mis padres trataron de hacerme ver que no era el fin del mundo, pero me obstiné en tener una vida lo más normal posible. Por eso, hacía deporte en vez de tocar el piano. Ahora me encantaría saber tocarlo...».

Su cardiólogo, el doctor Peti, le dijo lo siguiente: «Tu enfermedad no mejorará, siempre tendrás un bloqueo auriculoventricular completo y eso no tiene remedio. Pero tampoco empeorará; tu enfermedad no corre, pero la medicina avanza a mil por hora. Y así ha sido. Fue un embarazo con cierto riesgo, pero tuve la ayuda de unos profesionales formidables», relataba en esta entrevista.

Carme Chacón supo a los 10 años que padecía la cardiopatía conocida popularmente como «corazón al revés», consistente una trasposición de grandes vasos. Sin embargo, Chacón aseguró entonces que, gracias a los avances de la medicina en España, jugó al baloncesto, su «gran pasión», y logró ser madre, por lo que su corazón «ha servido para dos», bromeaba.