IU pide a la «derecha rancia» que entre en razón con la variante de Pajares

IU ha pedido hoy a «la derecha rancia y regionalista de Asturias» que no condene a las mercancías asturianas a seguir circulando por el viejo trazado de Pajares y asuma los criterios e informes técnicos que recomiendan que la Variante ferroviaria tenga trafico mixto.

«Foro mantiene posición numantina en defensa de una medida que parece ineficaz por completo para el desarrollo de Asturias», ha señalado en rueda de prensa el diputado de IU en la Junta General del Principado, Ovidio Zapico, en referencia a la defensa que hace el partido de Francisco Álvarez Cascos para que se instale el ancho internacional en los dos túneles de Pajares.

A pesar de que se ha empezado a instalar ya el ancho ibérico en la vertiente leonesa de uno de los túneles, Foro ha reclamado la instalación del ancho ibérico a cambio de dar su voto a la aprobación de los presupuestos del Estado para este año.

«Rajoy debía acudir a la derecha rancia y regionalista de Asturias para lograr el disputado voto que apriori da la mayoría suficiente para aprobar los presupuestos pero a cambio de que las mercancías sigan condenadas a circular por la antigua rampa de Pajares, un hecho sin precedentes», ha afirmado el parlamentario de IU.

Zapico, que ha calificado de «raquíticos, ínfimos y escasos» los fondos que las cuentas estatales asignan a las infraestructuras asturianas, ha anunciado la presentación de una moción en la que pedirá al Consejo de Gobierno que defienda el ancho ibérico para la variante de Pajares.

«Hace falta que desde la Junta General se tomen acuerdos y para eso hemos registrado una moción en la que se insta al Consejo de Gobierno a que lidere de forma contundente ante el Gobierno central la defensa de las mercancías, es decir, que la variante de Pajares tenga tráfico mixto», ha subrayado Zapico.

Esta iniciativa, a la que espera que se sumen todos los partidos salvo Foro y PP, exige también un «incremento inmediato de la inversión» para garantizar que el primer túnel de Pajares se abra antes de que acabe la actual legislatura.

También reclama que todas las decisiones que se vayan a tomar garanticen la cofinanciación de fondos europeos y que no hagan peligrar los 628 millones de euros que recibió la obra de fondos estructurales para hacer unos túneles por los que pasasen mercancías y viajeros.

Asimismo reclama la creación de una comisión técnica para que haga un seguimiento de la obra y se decida si el segundo túnel se abre sólo para pasajeros porque no tiene sentido que una obra que ha costado 3.500 millones de euros sólo sirva para que pasen por ella una decena de tres al día.

En su opinión, «Foro debería abrirse a la lógica y a la razón y a todos los informes técnicos que durante estos días están saliendo» porque si no puede «condenar a Asturias, a la industria y a El Musel a no lograr el desarrollo necesario» porque no se garantiza una conexión fluida y segura con el corredor atlántico entre Oporto y Francia.

Zapico ha reconocido que las posiciones están enconadas y que incluso «en el PP están sorprendidos por la decisión que el Gobierno de Rajoy ha tenido que adoptar por aritmética parlamentaria», por lo que lo ideal sería que los técnicos decidan si es viable o no que el segundo túnel pueda dedicarse sólo a viajeros.

«Esto trae incertidumbre, inseguridad y nuevos retrasos en la variante ferroviaria, que cada vez se aleja más de una fecha cierta de apertura que posiblemente se adentre más allá de 2020», ha subrayado el parlamentario de IU.