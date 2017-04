Castillejo: «En el informe económico del SOMA hay 206.000 euros sin justificar»

El exsecretario de la Fundación para la Formación, la Investigación, la Documentación y los Estudios Sociales (Infide), Pedro Castillejo, aseguró ayer tras declarar a petición propia en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Oviedo, que «es el SOMA el que tiene que demostrar por qué me acusa y hasta ahora no ha aportado nada que pruebe, de forma fehaciente, que mis gastos no tienen nada que ver con las actividades que realicé», manifestó. Por esta razón, Castillejo sostiene que no tiene «nada que ocultar» y se declaró «inocente», de los cargos que se le imputan en la querella presentada por el sindicato y la Fundación Infide por apropiación indebida.

Tras asegurar que había declarado durante hora y media ante la jueza «muy tranquilamente, y contestando a todo lo que me preguntaron los abogados y el fiscal», el exsecretario de Infide se reiteró en las declaraciones realizadas la semana pasada, cuando aseguró que «todos los gastos realizados corresponden a trabajos de la Fundación y a aquellos que el SOMA me demandó». Además, insistió en que actuó «siguiendo exactamente las mismas directrices que tenía el sindicato en los criterios de justificación» de gastos, manifestando por ello «no entender por qué van contra mí, cuando en el informe económico del SOMA, tal y como todo el mundo ha leído, hay más de 206.000 euros sin justificar y nadie ha pedido responsabilidades por ello», añadió.

El abogado del SOMA-Fitag-UGT, Luis Llanes, por su parte, aseguró tras la declaración que, en su opinión, «no ha servido absolutamente para nada, pero si con esto ya se ha dado satisfacción a la petición del investigado de volver a declarar, ahora toca esperar a que decida Su Señoría. Eso sí», añadió, «nosotros mantendremos la acusación que se formuló contra él en su momento».

El sindicato mantendrá la acusación formulada contra Pedro Castillejo al inicio de la causa

Pocas horas después de la declaración de Pedro Castillejo, el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo hacía público un auto por el que la jueza encargada del caso denegaba al investigado la última diligencia probatoria solicitada. En ella, su defensa pedía el acceso a la contabilidad de la Fundación Infide entre los años 2004 y 2014 para estudiarla, en presencia de un perito, y elaborar y emitir «el correspondiente informe pericial para su posterior aportación a las actuaciones».

La magistrada considera que ese documento carecería «de utilidad o trascendencia para la causa», ya que el objeto de la instrucción «es un delito de apropiación indebida denunciado por el Sindicato e Infide» frente a quienes fueron secretario general del SOMA y secretario de la fundación, respectivamente. A ello, añade la jueza que «desde el inicio de la instrucción ha tenido suficientes momentos para solicitar o aportar los medios de prueba que estimara pertinentes para su defensa», por lo que considera que Pedro Castillejo no ha tenido «limitación alguna a la aportación o a la solicitud de medios probatorios que impliquen una desigualdad» con respecto a las demás partes, «ni concurre vulneración alguna de su derecho de defensa» sostiene el auto.