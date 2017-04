Castillejo está «convencido» de que parte de los gastos de Infide que él entregó «están en otra contabilidad para justificar otras cosas»

El exsecretario general de la Fundación Infide, Pedro Castillejo, ha mostrado esta mañana su convencimiento de que "parte de la documentación que entregué al gestor económico del Soma y de Infide no está en la contabilidad de la Fundación, sino en otra, para justificar otras cosas".

Así lo manifestó en una comparecencia ante los medios en la que aseguró, además, que va a recurrir el auto conocido ayer, por el que la Magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, le denegaba el acceso a las cuentas de Infide entre los años 2004 a 2007 argumentando que no eran "trascendentes" para la causa.

Sin poder acceder a esos documentos, Castillejo asegura sentirse "indefenso" y afirmó que recurrirá "porque entre esos años hay una serie de salidas de cajas que yo no reconozco como mías". A ello, añadió el investigado, "es sintomático que existan esas salidas de caja a mi nombre, y no al de otras personas que participaron conmigo en actividades de Infide en varias ocasiones".

Al haber "visto esas salidas de dinero", añade Pedro Castillejo, "en 2007 decidí que todos mis movimientos económicos se harían a través del banco y de tarjetas". Habiéndose negado por tanto a las "salidas de caja", considera necesario tener acceso a esa contabilidad "para saber qué había ahí, porque yo no lo sé", aseguró.

Por otra parte, el exdirigente de Infide manifestó que "quien llevaba la contabilidad reconoce que yo le llevaba facturas, tickets y justificantes de mis actividades que ahora no aparecen por ninguna parte. Por eso", enfatizó, "quiero saber de qué se me acusa si he entregado todo y ahora se me pide el 100% de lo gastado. ¿Quién hacía entonces todas las actividades de Infide? ¿Mi hermano gemelo?", ironizó.

Auditoría completa

Pedro Castillejo insistió en que, en su opinión, "debe hacerse una auditoría del Soma-FIA, del Soma-FITAG, del Soma-UGT y de Infide y no la quieren hacer. ¿A qué tienen miedo?", se preguntó Castillejo. Además, insistió en que en el informe económico realizado en el sindicato, "hay gastos sin justificar de al menos otras dos personas y solo se me piden las justificaciones a mí, que no me he apropiado de nada. Por eso", concluyó, "pido una prueba pericial y necesito tener acceso a esos papeles para mi defensa".