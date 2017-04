Otegi cree que lo lógico es que ETA «no esté en el escenario político» tras su desarme

El portavoz de EH Bildu y secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este miércoles que no va a realizar "interpelaciones públicas" a ETA sobre su posible disolución, aunque ha considerado que, tras culminar su proceso de desarme, "el recorrido lógico" es la banda "no esté en el escenario político".

En una entrenvista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, el dirigente independentista ha señalado que se ha hecho "un enorme trabajo" para culminar el desarme de ETA y que ha sido "una noticia muy buena para Euskal Herria", aunque ha lamentado que ahora haya comenzado "una gran carrera por el medallero".

"Cuando comienzan este tipo de carreras por las medallas, siempre he pensado que en este país al final se sabe todo, y se sabrá algún día, porque la gente cuenta las cosas. Para mí lo más importante es que el trabajo realizado por unos y otros ha dado sus frutos, y hay que felicitar a todos los que han tomado parte", ha desatacado.

Asimismo, ha calificado de "grave error" el hecho de que ni el lehendakari, Iñigo Urkullu, ni la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, se ausentaran de los actos celebrados el pasado sábado en la localidad vasco francesa de Baiona, ya que, "aunque es verdad que en este país se usa muchas veces el término 'histórico' y ha perdido su significado de fondo, éste era un día histórico".

"Cada uno toma las decisiones que toma, pero no estar en un día así, en mi opinión, es un grave error. Y una cosa es no estar presente, pero decir luego que la inauguración de la Línea 3 del Metro de Bilbao es mucho más importante, me parece que todo el mundo se ha dado cuenta de que eso es una burrada", ha añadido.

Debate de ETA

Además, el dirigente de la izquierda abertzale ha asegurado que sabe "en qué dirección" está tomando ETA sus decisiones y que hay que dejarle "hacer su propio debate con prudencia", por lo que no le va a realizar "interpelaciones públicas" sobre su disolución".

"El debate lo va a hacer porque lo ha anunciado y, cuando saque las conclusiones de ese debate, las hará públicas. Creo que el recorrido lógico es que ETA no esté en el escenario político, pero creo que no conviene hacer interpelaciones de ese tipo. Es un debate muy importante y vamos a respetar lo que decidan", ha indicado.

"La foto del futuro"

Por otro lado, Arnaldo Otegi ha considerado que la foto del acto en favor del desarme que reunió la pasada semana en Bilbao a todas las formaciones y sindicatos de Euskadi y Navarra, a excepción del PP, UPN y PSN, es "la foto el futuro", y ha destacado que "ahora nos toca repetir esa foto", para lo que, en su opinión, "nos toca construir muchas complicidades y tejer las relaciones".

En este sentido, ha manifestado que, "seguramente, tendrá que haber una síntesis entre la prudencia del PNV y nuestra valentía", aunque ha reiterado que "hay que repetir esa foto para solicitar, en primer lugar, que los presos enfermos tienen que estar en libertad y que hay que terminar con el alejamiento porque es algo que se sitúa en el marco humanitario y creo que se debe hacer con urgencia".

"Fue una foto muy potente la que salió en la rueda de prensa ofrecida en Bilbao apoyando el desarme. Ahí estábamos PNV, Podemos, PSE, nosotros, y todos los sindicatos. Esa foto es la foto del futuro, y ahora nos toca repetir esa foto y, para eso, nos toca construir muchas complicidades y tejer las relaciones", ha reiterado.

En este sentido, ha considerado que el PP "cada vez tiene más complicado mantener la posición que mantiene", y ha asegurado que les gustaría que la formación popular "estuviera en otra posición". "Pero lamentablemente no está sucediendo -ha añadido-, y el resto tenemos que hacer un camino, crear complicidades y profundizarlas y estabilizarlas, y al Gobierno se le hará cada vez más difícil mantener algunas posiciones".

Además, ha afirmado que también se debe abordar la situación de las víctimas y debatir entre todos "para que esto no vuelva a suceder" y, "a corto o medio plazo", abordar también "la derogación de las leyes de excepción y la desmilitarización porque aquí tenemos un policía por cada 20 habitantes. La excusa era que había una organización armada que practicaba la lucha armada y eso ya ha desaparecido", ha manifestado.

El día de Euskadi

Por último, Arnaldo Otegi ha manifestado que le parece bien que el PNV haya propuesto el Aberri Eguna para la celebración del Día de Euskadi, aunque ha recordado que EH Bildu defiende que se celebre en el Día del Euskera.

En este sentido, ha afirmado que este debate "refleja qué dificultades tenemos en este país para llegar a acuerdos, ya que no nos ponemos de acuerdo ni siquiera para saber cuando celebrar el día de nuestra patria".

En este sentido, ha indicado que "cada vez es más evidente" que celebrar el Día de Euskadi en Semana Santa y, concretemente, el Domingo de Pascua, tal como propone el PNV, "tiene muchas dificultades, entre otras cosas, porque la gente está de vacaciones y es muy complicado".

"Yo tengo mis preferencias, pero lo más importante sería que todos los partidos políticos nos pusiéramos de acuerdo en el día para reivindicar la patria vasca, y a mí, personalmente, me da igual la fecha, porque eso significaría que seríamos capaces de hacer un ejercicio democrático en la cohesión nacional e identitaria", ha afirmado.