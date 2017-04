Castillejo cree que parte de sus gastos del Infide «están en otra contabilidad»

Antes de conocerse el auto por el que Simonet Quelle cerraba la instrucción del caso Villa, el exsecretario de la Fundación Infide, Pedro Castillejo, afirmó en una rueda de prensa que había convocado su convencimiento de que «parte de la documentación» que había entregado al gestor económico del SOMA y de Infide «no está en la contabilidad de la Fundación, sino en una distinta, para justificar otras cosas».

A estas declaraciones, Castillejo añadió que, teniendo en cuenta las cifras que figuran en el informe económico presentado por el sindicato en la ampliación de querella, «hay datos económicos sin justificar tanto del SOMA como de Infide». Además, manifestó Castillejo, en ese mismo documento el sindicato minero «eleva a 206.000 euros las salidas de caja sin justificar en cinco años y resulta que no han puesto querella contra eso porque dicen que se debe a una mala práctica contable y no es objeto de delito». Por esta razón, asegura que «existe una doble vara de medir: tenemos una falta de justificación enorme del que era el secretario de la Junta Administradora, Amalio Fernández; otra del SOMA e Infide, por parte de Juan Cigales, y eso no se tiene en cuenta», reprochó.

A estas afirmaciones el exdirigente de la Fundación añadió que al haberle sido denegado el acceso a la contabilidad de la Fundación entre 2004 y 2008, está «indefenso» porque entre esos años «hay salidas de caja que yo no reconozco como mías». Además, consideró «sintomático que existan esas salidas de caja a mi nombre, y no al de otras personas que participaron conmigo en actividades de Infide en varias ocasiones», poniendo como ejemplo a José Luis Alperi, secretario general del SOMA-Fitag-UGT, al que acusa, junto al secretario de Organización, José Luis Fernández Roces, de «filtrar supuestos gastos míos, de más de 200.000 euros, para desprestigiarme».