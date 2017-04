Los expertos perfilan las grandes líneas de una nueva financiación «más justa»

Gobierno y comunidades están por la labor de que esta vez sea la buena y, después de continuos retrasos e intentos frustrados, la reforma del sistema de financiación, pilar del sostenimiento de los servicios básicos, salga adelante. Los expertos designados a propuesta de las distintas administraciones trabajan a toda marcha en un clima «positivo y favorable», según fuentes próximas a la negociación, y ven factible poner sobre la mesa un primer documento de carácter técnico en verano, entre agosto y septiembre. Hay una amplia coincidencia entre los participantes sobre las debilidades del actual modelo y las líneas generales de una revisión encaminada a asegurar en los distintos territorios unas prestaciones sanitarias, educativas y sociales de calidad y en condiciones de igualdad. Falta, eso sí, bajar al detalle del reparto concreto de los recursos, donde se prevé que aparezcan los problemas.

Los expertos, con Carlos Monasterio en representación del Principado, se cruzan documentos y mantienen reuniones en un clima de discreción con el fin de acelerar los trabajos al máximo posible. En los primeros contactos ha quedado meridianamente claro que el mecanismo actual presenta numerosas fisuras, que es insuficiente para atender las necesidades de gasto de las autonomías, crecientes especialmente en capítulos como la sanidad o la política social, y que hace falta un reparto «más justo y equitativo» de los fondos disponibles. Coinciden los representantes designados por el Gobierno central y las comunidades en la necesidad de dar una vuelta al modelo que asegure la suficiencia financiera de los distintos territorios. Pero no es tarea fácil. Primero, porque a diferencia de reformas anteriores, esta vez no parece que se vayan a inyectar recursos económicos adicionales que permitan contentar a todas las partes, lo que obliga a centrar el debate en el reparto de la tarta actual, aunque con otros criterios. Y aquí aparece el segundo inconveniente: lo que sirve a unos territorios no es válido para otros.

Entre los expertos hay coincidencia sobre la filosofía general que debe seguir el modelo, a la expectativa de bajar al detalle y entrar en las cuestiones más espinosas. Por ejemplo, si el peso que en el reparto de los recursos se da a variables especialmente relevantes para Asturias (el envejecimiento y de la población y su dispersión, la difícil orografía ) debe incrementarse o si, por el contrario, debe influir más el número de habitantes censados en cada territorio, independientemente de sus características. Ese debate no se ha abordado en profundidad y es previsible que ahí aparezcan las discrepancias.

Se discute sobre varias ideas clave. Por ejemplo, que las autonomías tengan una mayor autonomía fiscal, más corresponsabilidad a la hora de gestionar los impuestos que, en el fondo, son el origen de los recursos con los que luego se sostienen los servicios públicos. Una idea que se quiere hacer compatible con una cierta armonización -esta es una prioridad para Asturias- en gravámenes como Sucesiones o Patrimonio, fijando unos tipos máximos y mínimos que ponga freno a la desbocada competencia entre regiones. La fiscalidad está llamada a ser una de las grandes referencias del remozado modelo de financiación.

Y luego está la cuestión de los regímenes forales, del cupo vasco y de la aportación navarra. Entre los expertos hay un alto consenso respecto de la necesidad de revisar el cálculo de los mismos al entender que su aportación al mecanismo general, a la solidaridad interregional, es notablemente menor de lo que debería. Eso, en una visión estrictamente técnica. Otra cosa es hasta qué punto eso pueda plasmarse en una reforma teniendo en cuenta que, en clave política, la posibilidad de que algo así prospere es muy escasa, prácticamente nula. Lo sería en cualquier circunstancia, por lo espinoso del debate, y especialmente ahora que el Gobierno central y el vasco sintonizan para aprobar sus respectivos presupuestos.