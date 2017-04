El PDeCAT ya piensa en un candidato «autonomista» por si fracasa el proceso

El proceso soberanista catalán está cada vez más tocado. No hasta el punto de estar finiquitado, como afirman Ciudadanos, PSC y PP, pero a medida que se acerca el momento de la verdad, previsto para septiembre con la convocatoria del referéndum, las grietas en el sector independentista van a más. La última evidencia han sido unas manifestaciones de David Bonvehí, coordinador de organización del PDeCAT, en las que admite ante cargos locales de su partido que ya se preparan planes de contingencia ante un eventual fracaso de la apuesta independentista, hasta el punto de que la formación de Artur Mas piensa en un candidato de perfil «autonomista» de cara a las elecciones que se vislumbran para otoño. Estas manifestaciones encendieron ayer todas las alarmas en el mundo secesionista.

Hasta la fecha el mensaje era casi unánime entre todos los actores implicados en el independentismo: el referéndum es irreversible, se hará caiga quien caiga y Cataluña ya ha desconectado del resto de España. Ahora, por primera vez, un destacado dirigente soberanista pone sobre la mesa que el proceso puede encallar antes de llegar a la tierra prometida. Y no solo eso, sino que asume además que su partido tendrá que prepararse para la vuelta al redil del autonomismo, tantas veces vilipendiado en los últimos cinco años.

Bonvehí, en realidad, dijo ante alcaldes y militantes de la formación nacionalista lo que muchos dirigentes soberanistas admiten en privado. Esto es que culminar el proceso será altamente complicado. La diferencia en esta ocasión es que el audio se filtró a un medio y el número 4 de la extinta Convergencia no tuvo más remedio que admitir sus palabras.

«Si el proceso termina bien y somos independientes, tendremos que buscar un personaje que represente lo que queremos disputar. Si el proceso no está terminado, tendremos que buscar a alguien muy independentista, y si el proceso ha sido un desastre, hay que poner a alguien autonomista», dice en la grabación. Según matizó ayer, presentar un candidato autonomista no querrá decir que el partido deje de ser independentista. Para este perfil menos radical, se postulan Santi Vila, consejero de Cultura, o Mercé Conesa, alcaldesa de Sant Cugat y presidenta de la Diputación de Barcelona.

El peor de los escenarios

Que el proceso acabe mal quiere decir, según aclaró Bonvehí, que se celebre el referéndum y gane el no a la independencia o, aún peor, que no haya consulta por todos los obstáculos legales y judiciales que pondrá el Gobierno central. Esta última es una de las opciones que cada vez gana mayor peso, lo que ha disparado los nervios en el secesionismo. Si desde Esquerra se critica que «el PDeCAT está más pendiente del partido que del país», desde la CUP se advierte de que «no es tiempo ni de dudas, ni de actitudes derrotistas ni de cálculos partidistas. Los que no lo entiendan, que dejen paso». En paralelo, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) lleva días advirtiendo de que a quien le tiemblen las piernas, que se aparte de la primera línea política.

Aunque en los últimos días se han sucedido las reuniones y las llamadas a la unidad entre los principales protagonistas del soberanismo, la crisis entre exconvergentes y republicanos ya es pública y no hace si no alimentar las especulaciones sobre la cercanía de las elecciones catalanas, que de cumplirse los peores pronósticos serían de nuevo autonómicas. El PDeCAT, de hecho, ha dado la orden a sus dirigentes de marcar distancias con Esquerra para visualizar que tienen perfil propio y que no están supeditados ni a los republicanos ni sobre todo a la CUP. Bonvehí, que dirige el PDeCAT junto a Marta Pascal, apuntó ayer que el partido no puede ser visto por el electorado como «más radical» que Esquerra o la CUP porque el moderado parece que sea Oriol Junqueras y añadió que el votante clásico de CiU debería poder votar al PDeCAT. Un cambio de tercio en un partido que, cuanto más independentista se hace, menos votos obtiene.

De momento, el Gobierno catalán se da dos meses para tratar de acordar el referéndum con Mariano Rajoy, a pesar de que el Palau de la Generalitat ve el diálogo con Madrid bloqueado. Y si no hay pacto, el ejecutivo autonómico activará la vía unilateral. Y ahí empezará el órdago final del proceso.