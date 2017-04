«Si IU y Podemos no trabajamos juntos en Asturias volverán a ganar los mismos»

Maniobra la nave de IU de Asturias con mar de fondo, después de que la última asamblea dejase un panorama de fragmentación, con varios sectores repartiéndose los apoyos y sin una mayoría clara. Al timón está Ramón Argüelles, que dejó la Alcaldía de Lena para asumir la dirección de la coalición y que intenta enderezar el rumbo en la tormenta. La hoja de ruta a seguir, especialmente una eventual confluencia con Podemos para las elecciones autonómicas y locales de 2019 que despierta enormes recelos, marca el debate en una organización históricamente acostumbrada a la refriega interna.

¿Cuántas veces se ha arrepentido de haberse presentado a coordinador de IU?

Esas preguntas no se hacen (risas). La verdad es que hay dificultades, pero yo sigo creyendo en este proyecto, en que merece la pena estar aquí.

¿De verdad lo cree?

Sí, continuar es más poderoso que dejarlo. Es un reto. No tenía experiencia, vengo de ser alcalde y los problemas que me encuentro son distintos. Pero tengo pasión para seguir tirando. En IU somos muy rebeldes, pero cuando vemos las orejas al lobo sabemos remar, y espero que eso sea lo que suceda ahora, mirando a lo que tiene que pasar dentro de dos años, en las elecciones autonómicas y locales. Debemos reflexionar sobre qué hacer y juntos tomar una decisión.

Vayamos por orden. Sobre la mesa había un documento consensuado por una mayoría de familias de IU sobre la forma de encarar las elecciones de 2019, reforzando la identidad y el proyecto propio. Un texto del que usted, a última hora, se descuelga. ¿Por qué?

Desde el minuto cero he intentado sumar a todo el mundo. Para ello encargué a una persona de contrastada experiencia y reputación en IU como es el 'Pole' -Manuel García Fonseca, el 'Polesu'- que, con un grupo de trabajo, preparase un documento. Tras sucesivas reuniones, ese texto recibió el visto bueno. ¿Qué ocurre?

Explíquemelo.

Que como en Asturias no tenemos nada que ocultar a la dirección federal, el documento se puso en conocimiento de Alberto Garzón. Y él me dijo que había cosas que estaban bien y otras que podían chocar con lo aprobado tanto en la asamblea federal como en la asturiana. Le propuse que hiciéramos aportaciones para salvar esos matices. El documento, corregido, se devolvió al 'Pole' y a su grupo, que dijo que se reconocía en el mismo. Y el borrador se convirtió en un documento para que los afiliados de IU puedan reflexionar y debatir. Tiene dos aspectos muy importantes.

Uno.

Que vamos a una confluencia de izquierdas, no solo con Podemos, sino también con otras fuerzas, y que el cómo, el cuándo y el dónde lo decidirá la militancia. Eso lo dice el documento, lo dijo Garzón y lo digo yo.

Y dos.

Reconoce la singularidad de Asturias, su tradición, su representación... Que no existe en otras regiones. No creo que haya más debate.

Si es así, si no hay problema, ¿por qué no llevó ese documento a la reunión de la dirección de IU de Asturias, de la coordinadora, que se celebró un día antes de que usted lo presentara en público con Garzón?

Como sabe, hubo filtraciones... También hubo gente que se quiso atribuir la representación de IU de Asturias frente a la dirección federal y eso no podía ser. Creo que el coordinador de Asturias y el federal estamos capacitados para someter un documento a debate. Y lo llevaremos a la coordinadora para que se pronuncie. Pero no todos los documentos tienen que salir de la coordinadora, salen de las asambleas, de grupos de trabajo... Lo importante es que luego se lean y se voten. Cuando se piden consultas y demás, parece que la gente desconoce que en IU de Asturias las cosas se votan desde abajo a arriba. Y que la decisión que haya que tomar respecto a cómo afrontar las elecciones de 2019 será cosa de los afiliados. Yo soy el primer coordinador elegido por las bases, le guste o no a cierta gente. Y junto con el coordinador federal he hecho un documento que se someterá a las bases. Eso no es secretismo, es transparencia.

«Decidirá la militancia»

Entiendo entonces que la decisión respecto a cómo IU se presentará a las próximas autonómicas y locales corresponderá a la militancia.

Exacto. Podemos estar haciendo consultas cada quince días pero la consulta de verdad, la que se haga para decidir si confluimos de una forma o de otra, porque no sabemos con quién o cómo, ni si todo el mundo quiere confluir, será cosa de la militancia. Escucho reacciones que tienen más que ver con el ego de cierta gente que con trabajar en común para ver qué podemos ofrecer a la ciudadanía dentro de dos años. Ver cómo podemos atraer a parte del electorado de un PSOE que no pasa por su mejor momento.

Hay un sector de IU, básicamente el que aglutina Fernando Díaz Rañón, que está recogiendo firmas con el objetivo de forzar una consulta inmediata sobre la presencia de IU en esas elecciones de 2019.

Me parece ponerse la tirita antes de la herida. Es un proceso a dos años, no tiene sentido preguntar eso ahora. A mí nadie me va a dar lecciones de ser más de IU que yo. No voy a permitir que quieran acusar a la dirección de IU de no luchar por IU. Somos de IU de Asturias y leales a la dirección federal. Pero la última palabra la va a tener IU de Asturias. Quienes quieran confundir, allá ellos. Yo pediría que más que pensar en egos, en destacar, se trabaje para hacer una IU fuerte que pueda atraer gente de otros sitios e ir a la confluencia de tú a tú con otras organizaciones. Si lo que hacemos es darnos navajazos durante estos dos años, la imagen será que en IU somos una jaula de grillos.

¿La última palabra sobre la confluencia la tendrá IU de Asturias? ¿No la dirección federal?

Es que no tiene sentido romper ahora con la dirección federal cuando no sabemos qué va a pasar dentro de dos años. Cuando haya que tomar decisiones nos juntaremos y espero que tengamos la cabeza fría para tomar la mejor decisión. Eso lo hará IU de Asturias sí o sí. Y no es que lo diga yo, es que lo ha dicho también Garzón. Esas cosas de agoreros, de que hay que votar la semana que viene, es anticipar un problema que no existe y perder tiempo y recursos en batallas internas que no dicen nada a la gente. Voy a intentar sumar y seguiré con la puerta abierta, pero no voy a dedicar el tiempo a sumar a quien no quiera.

Una IU «más fuerte»

Decía antes que el nuevo enfoque pactado con Garzón se hizo en sintonía con él. ¿No sería más exacto decir 'bajo la presión' de Garzón?

No, no, fue una tarea constructiva. Y lo que se revisó fueron cuestiones de matiz. Invito a cualquiera que tenga dudas a leer el documento. ¿Sabe qué es lo curioso?

Dígame.

Que estas firmas para una consulta inmediata se empezaron a recoger el día 6, el día de la reunión de la coordinadora, cuando el documento no se firmó con Garzón hasta el día 7. Hay un sector de gente de esta organización al que todo lo que huela a federal no le gusta y que quiere marcar una ruptura, y eso no lo vamos a hacer. ¿Vamos a tragar con todo lo que diga la dirección federal? Por supuesto que no. Nunca lo hicimos ni lo vamos a hacer. Pero si tenemos que romper, que sea por algún motivo y no por caprichos personales. A lo mejor llega un momento en que lo que se plantea desde Madrid es insostenible en Asturias. Entonces debatamos y votemos en consecuencia. Pero quedan dos años por delante. Yo quiero una IU mejor y más fuerte.

Confluir con Podemos, ¿sí o no?

De lo que se está hablando es de confluencia con otras fuerzas de izquierda, incluyendo a Podemos. Otras fuerzas que, por supuesto, quieran sumar y confluir. Si no están en esa onda, pues no. La cuestión ahora es abrir unos contactos, unas líneas de trabajo, para que cuando llegue el momento podamos decidir la mejor de las alternativas. A lo mejor se puede hacer una 'marea' en Asturias. O ir por separado con un programa en común. ¿Confluir con Podemos? ¿Por qué no? Con Podemos y con otra gente. ¿Cómo, cuándo y dónde? Lo decidiremos las organizaciones, en el caso de IU sus afiliados, desde el respeto a lo singular de cada una, no poniendo a una por encima de otra. Ese es un error que ya se cometió y nos presentamos ante los asturianos como dos gallos de pelea. Habrá que ver quién más quiere incorporarse, porque a lo mejor solo con Podemos no basta.

Las siglas de IU, su proyecto, su identidad, ¿corren peligro?

A fecha de hoy, entiendo que no. En la coalición de Unidos Podemos se respetaron las siglas de los dos partidos. IU no ha perdido sus siglas y no creo que tenga por qué perderlas ni renunciar a ellas.

«Trabajar desde ya»

¿Su criterio es que lo mejor sería una suerte de 'marea' asturiana, similar a las gallegas, que aglutinase a Podemos y otras fuerzas?

No sé cuál es la mejor manera, pero sí que tiene que ser el mayor espectro de fuerzas de izquierda posible, y también fuerzas sociales. ¿Podría llamarse eso 'marea'? Podría ser. ¿Hace falta que vayamos todos juntos? A lo mejor no, y sirve con compartir un programa y unas líneas de actuación y nos presentamos por separado. La forma de decidirlo es trabajar desde ya con todos estos actores y, cuando llegue el momento, debatamos y votemos qué hacer.

El problema, o uno de los problemas, es que da la sensación de que Podemos quiere saber poco de IU.

Cuando dos quieren se casan, y cuando no, pues no. Ya veremos. IU trabajará por llegar a buen puerto. Hagamos el esfuerzo. A mí no me han trasladado desde Podemos que no quieran nada con nosotros. Ellos también deben pasar por su proceso interno. Pero no me consta que no quieran dentro de dos años estar con nosotros. Creo que ambas fuerzas somos inteligentes y que debemos colaborar y trabajar juntas porque, de lo contrario, van a ganar otra vez los mismos. Y eso no nos interesa a ninguno.

¿Se siente respaldado?

Tengo una legitimidad, la que me dieron los afiliados, que nadie cuestiona. Y mi único interés es incorporar gente, aunque haya quien no quiera incorporarse, para que IU salga fortalecida de este proceso. Que IU crezca en representantes y pueda ser una alternativa de gobierno. Nada me haría más feliz que tener un presidente del Principado de un movimiento de izquierdas. Y eso se consigue no rompiendo ahora con la dirección federal ni echándose en brazos de nadie. Se consigue sumando, trabajando y desde la sensatez.

¿Con el PSOE hay poco que hablar?

Parece que hablamos con una persona con problemas de sordera. Hay un pacto de investidura del que hay muy pocas cosas hechas. Parece que no quieren cumplirlo y eso la gente de IU no lo entiende y tiene su razón. Así que en estos dos años que quedan o se ponen las pilas y empiezan a cumplir cosas o los apoyos de Izquierda Unida van a ser con cuentagotas, para cosas básicas. Por eso sería importante empezar a sintonizar un poco más con Podemos y con otras fuerzas, para obligar a este PSOE, por las buenas o por las malas, a que haga políticas de izquierdas.