Nuevo cruce de acusaciones en la Junta General por el «atasco legislativo»

Los grupos parlamentarios asturianos intentarán llegar a un acuerdo la próxima semana sobre qué leyes deben de ser priorizadas para «desatascar la actividad legislativa» de la Cámara. Será una labor harto complicada, sobre todo porque ni siquiera se ponen de acuerdo en si hay o no atasco y, menos aún, en quiénes son los culpables. Para el Ejecutivo, lo más urgente es abordar las modificaciones de los textos legales sobre los que la Unión Europea ya ha llamado la atención. Estos son los que se ocupan del funcionamiento de la sociedad mixta Sogepsa y la modificación de la Ley de Drogas y Bebidas Alcohólicas, en lo que a la publicidad de la sidra y del vino de Cangas se refiere.

Pero las prioridades para cada partido, puntualizaba ayer tras la Junta de Portavoces el diputado popular Luis Venta Cueli, «son bien distintas». De este modo, coincidió con el Gobierno en la necesidad de sacar adelante las normas reclamadas por Europa, pero culpó al propio PSOE de no haber «peleado» o llevado a las comisiones correspondientes estas tramitaciones. El PP insistió, sobre todo, en la urgencia de acelerar la tramitación del cambio acordado con los socialistas sobre el Impuesto de Sucesiones. «A partir de ahí, para nosotros no es ninguna prioridad reformar la ley electoral, como sí lo es para IU y Ciudadanos», explicó. Venta prevé que alcanzar un acuerdo será difícil y pidió «sentido común para que quienes buscan que se aprueben determinadas leyes no cuenten con el obstáculo hipócrita de muchos grupos que con las comparecencias de decenas y cientos de personas buscan entorpecer la actividad parlamentaria».

Era una clara alusión a Podemos que, por su parte, negó la existencia de «ningún atasco legislativo». Aunque a renglón seguido, su portavoz Daniel Ripa sí denunciaba un «atasco provocado por el PSOE y el PP para no sacar adelante iniciativas que no les interesan». En este sentido, amplió, «algunas de las iniciativas para las que el Gobierno pide prioridad no han sido llevadas a la comisión correspondiente». Hablar de bloqueo legislativo por parte de Podemos, añadió, «se trata de una excusa para no ponerse manos a la obra». Porque bloqueo es, en su opinión, el que sufre la ley de emergencia ciudadana «y veremos qué pasa con la ley anticorrupción».

Ciudadanos indicó que su grupo defenderá las proposiciones y proyectos de ley encaminados a la búsqueda de la regeneración democrática, como la unidad anticorrupción o la reforma de la ley electoral. Y Foro, que también culpó del bloqueo a los socialistas por «remitir nueve proyectos de ley a la Junta y, luego, no impulsarlos», instó a resolver el asunto de Sogepsa. «Es urgente comenzar por aquellos proyectos de ley que son consecuencia de advertencias de Europa, como Sogepsa, por haber incumplido los principios de publicidad, libre concurrencia y competencia», resumió Cristina Coto.

Por otra parte, el Gobierno regional se comprometió a la presentación del informe sobre política fiscal, lucha contra el fraude e impuestos ambientales, que volvió a exigir IU. «Lo que hemos dicho lo vamos a hacer», zanjó el portavoz Fernando Lastra, quien defendió su elaboración «porque afecta a la acción política, a saber cómo estamos y cómo podríamos estar, y a una discusión que tiene que ver con la negociación del sistema de financiación».