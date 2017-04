Ovidio Sánchez: «Ha sido solo un susto y espero recuperarme del todo pronto»

«Animado y aliviado», Así se encontraba ayer el senador del Partido Popular Ovidio Sánchez en el Hospital Universitario Central de Asturias, después del «susto» que le supuso el accidente de circulación que sufrió el pasado sábado en la llamada 'Y' de Bimenes, cuando su vehículo se salió de la calzada a la altura de La Güeria Carrocera, en dirección a Lieres.

Ante la intervención quirúrgica a la que será sometido hoy para «fijar» la vértebra lumbar que se vio afectada por el impacto, Sánchez se mostraba ayer «relativamente tranquilo y confiado en el trabajo de los médicos», por lo que cree que pronto podrá estar «recuperado del todo» y de vuelta a la normalidad.

Ovidio Sánchez se encontraba ayer en su habitación del HUCA acompañado por sus familiares y algunos amigos y su conversación era fluida y en un tono distendido, restando importancia al suceso, recibiendo de buen humor a quienes se acercaban a visitarle y contestando a todas las preguntas sobre su estado de salud. «Estoy bien y animado, de verdad. Mañana me operan y estoy seguro de que va a salir todo bien, así que hay que mirar para adelante», decía el senador.

Pero también se sentía agradecido. Agradecido por todas las muestras de apoyo y cariño que está recibiendo ante una situación que, aunque no grave, no es agradable para nadie, y reconociendo el mismo tiempo que su familia está a su lado «en todo momento. No me dejan solo ni un minuto», decía mientras les miraba.

También Manuel Ángel Santos, presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre del Principado de Asturias, que se encontraba ayer visitando a Ovidio Sánchez, y del que es amigo «desde hace más de cuarenta años», se sumaba a las palabras de ánimo para el senador recordando que en estas cuatro décadas «hemos pasado de todo, bueno, malo, menos bueno, peor... así que esto no será nada para él, arreglar una vértebra y nada más. Si no, que me lo digan a mí, que llevo ya veinte operaciones y aquí sigo sin parar», llegó a bromear Santos.

Y es que los últimos días no han sido fáciles para Sánchez, que el lunes pasado daba el adiós definitivo a su madre y menos de una semana después ha sufrido este aparatoso accidente de coche que, como repite, «ha sido solo un susto», pero que le ha llevado a estar ingresado en el HUCA, donde será intervenido quirúrgicamente esta mañana «para sujetar bien esa vértebra. Lo que digan los médicos que haya que hacer», añadía ayer desde la cama hospitalaria en la que se encuentra con la zona lumbar inmovilizada para evitar riesgos.

Después, vendrá la rehabilitación y «lo que haga falta», decía como un «paciente disciplinado» más, pero todo ello «con la tranquilidad de saber que no es una lesión seria, que me encuentro bien y que no tengo nada más. Eso es lo importante», recalcó.

Porque a pesar de que tanto lo aparatoso del accidente, -ocurrido cuando el vehículo que conducía Ovidio Sánchez se salió de la calzada y chocó contra la malla de protección de la vía-, como el hecho de que tuviera que ser sacado del coche inmovilizado por los bomberos pudieran hacer pensar que las lesiones eran más serias, el senador se encuentra «bien, di de verdad que estoy bien» y animado para superar este «pequeño disgusto» y volver a hacer su vida cotidiana cuanto antes.