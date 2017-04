El PSOE pierde algo más de 11.000 afiliados desde el congreso de Sánchez en 2014

El censo del PSOE ha sufrido una merma considerable desde el congreso extraordinario de 2014 en el que Pedro Sánchez fue elegido secretario general. La cifra provisional ofrecida ayer por la gestora del partido a los responsables de las tres candidaturas en liza para las primarias es de 187.360 afiliados, es decir, 11.241 menos de los que pudieron votar entonces. Eso sí, una buena parte de la caída corresponde al PSC, que de declarar un censo de 20.816 personas ha pasado a algo más de 14.000. La tentación de utilizar estos datos como un dardo contra la gestión de Sánchez es clara entre los afines a Susana Díaz. Lo cierto es que resulta difícil achacar el descenso a episodios concretos porque el partido no ofrece un análisis pormenorizado de cómo han fluctuado las altas y las bajas mes a mes o trimestre a trimestre. Pero la sangría viene de lejos. Entre los años 2012 y 2014, con Alfredo Pérez Rubalcaba al frente, la formación ya pasó de 216.952 militantes a 197.480, es decir, casi 19.000 menos.

Por otro lado, desde la última vez que el PSOE hizo público su censo, en febrero de 2016, cuando Pedro Sánchez sometió a la decisión de las bases su pacto de investidura con Ciudadanos, las cosas no han cambiado mucho. La brecha es de apenas 2.000 personas. Es decir, que el año de las elecciones y del bloqueo político no ha pasado excesiva factura. En el equipo de Organización de la anterior ejecutiva defienden, en todo caso, que la cifra de 11.000 afiliados menos merece una matización. Por un lado, resaltan que al PSC le ha llevado casi dos años hacer un proceso de depuración de su censo por el que ha ajustado enormemente unos datos sobre los que el PSOE no tiene control, al ser el catalán un partido autónomo. Por otro, explican que en 2014 se igualó el procedimiento de pago de la federación europea al del resto de federaciones, de manera que se obligó a sus mimebros a empezar a abonar su cuota de forma individual (hasta entonces era la federación la que asumía las cuotas). Eso supuso, dicen, pasar de más de 2.000 afiliados a «ciento y pico».

«Recuperar el orgullo»

Más de un centenar de personas dejaron ayer pequeño el salón de actos del Cibercentro de La Lila, en Oviedo, para mostrar su apoyo a Susana Díaz, la candidata «del futuro», en un acto que contó con el diputado nacional turolense Ignacio Urquizu y el eurodiputado ovetense Jonás Fernández.

Éste defendió a Díaz por creerla capaz de aportar «equipo, ilusión y experiencia». Muy gráfico y aplaudido fue Urquizu, quien aseguró que la presidenta andaluza «no trae su proyecto, su proyecto es el PSOE». Llamó a los militantes a recuperar el «orgullo de ser del partido», ser optimistas y creer en la democracia interna.

Fernando Lastra, portavoz del grupo parlamentario socialista en la Junta General, presentó el acto. En el evento estuvieron presentes también otros cuatro diputados regionales y el consejero de Educación, Genaro Alonso, pero ningún concejal ovetense.