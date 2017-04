Podemos saca adelante una iniciativa de lucha contra el fraude fiscal

El grupo de Podemos en la Junta sacó ayer adelante, con la única oposición del PSOE, parte de una proposición no de ley en la que se plantea al Gobierno regional que facilite de forma periódica datos sobre el fraude fiscal y laboral, la economía sumergida y los efectivos destinados a combatir este fenómeno.

Asimismo, el texto pide que las directrices del plan de control tributario anual que lleva a cabo el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado se trasladen al Parlamento, al igual que la evaluación del mismo y la memoria del organismo.

No obstante, las catorce medidas que Podemos proponía para que el Gobierno asturiano las plantease ante el Ejecutivo central no prosperaron porque solo fueron respaldas íntegramente por IU y Ciudadanos, ya que PP y Foro alegaron que no entraban dentro de las competencias de la comunidad autónoma.

Entre otras medidas, se pretendía instar al Estado a que se coordinase con otras administraciones tributarias para el control de las grandes fortunas, que se aumentasen los recursos de inspección fiscal o se revisasen los instrumentos financieros que sirven para defraudar, o para que se cambiasen distintas leyes.