Guerra de nervios en el PSOE asturiano

Las primarias han dado un vuelco a la forma en que los partidos eligen a sus líderes y el PSOE es un ejemplo perfecto del nuevo escenario. El formato anterior, a través de delegados, permitía al aparato tener un control férreo sobre el proceso. Pero la decisión recae ahora en los afiliados y eso añade un elevadísimo componente de imprevisibilidad. La carrera por el liderazgo socialista entre Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López se mueve en esos parámetros y la batalla por la victoria en Asturias es puerta a puerta, militante a militante. Los distintos sectores consideran que hay amplias bolsas de voto oculto que serán decisivas en el devenir de los acontecimientos y confían en que el triunfo caiga de su lado. Pero nadie las tiene todas consigo.

Todos, cada uno con su estrategia, intentan trasladar una sensación de fuerza. Ese fue el objetivo de los partidarios de la presidenta andaluza cuando anunciaron, en el primer día de recogida de avales, que ya tenían 1.500 en su poder sobre un censo total que supera ligeramente los 8.000 afiliados. En el equipo asturiano de Díaz se da por seguro que se superarán los 2.000 apoyos al final del periodo de recogida y que alguno se guardará en la manga para no desvelar todas las cartas. A partir de ese dato, se pronostica que el número final de votos será muy superior, suficiente para cosechar el triunfo en el Principado.

En las filas 'susanistas' se intenta trasladar una visión de optimismo, sin esconder que la fuerza de Sánchez es superior a la esperada. Se considera que todos los apoyos del ex secretario general son visibles y que, después de varias semanas de campaña, tiene ya pocos caladeros nuevos en los que pescar. «Son los mismos y van todos a todos los actos», ironiza un miembro del equipo de la presidenta andaluza. Por contra, se entiende que la campaña de Díaz, iniciada recientemente, tiene margen para ir hacia arriba. Entre otras cosas, porque se cuenta con un voto oculto en zonas como las cuencas mineras donde, en público, Sánchez goza de un apoyo preferencial. «Mucha gente de esas zonas no va a avalar a Díaz para no exponerse ante los dirigentes locales o ante el SOMA pero sí la va a votar», explica un cargo consultado por este periódico.

En el caso de los 'sanchistas', que ayer celebraron un acto en Porrúa (Llanes), el análisis es otro. Hay satisfacción con el ritmo de recogida de avales y en algunas de las agrupaciones donde se cuenta con más peso ya se supera el centenar de apoyos. Pero los afines al exsecretario general opinan que esta no es la verdadera batalla y admiten que, con el aparato de la Federación Socialista Asturiana enfrente, la pelea de los avales es difícil de librar. De ahí que piensen que lo realmente importante son los votos.

«Y sabemos de mucha gente que no va a avalar a Sánchez por la presión del aparato pero que, cuando se abran las urnas, sí le va a dar el voto y la confianza», razona un dirigente 'sanchista', que de paso pone en duda la veracidad de la cifra de avales -1.500- lanzada por los 'susanistas'. «Quieren dar una imagen de fortaleza que en realidad no tienen», apostilla.