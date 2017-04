¿Puede entrar Villa en la cárcel?

José Ángel Fernández Villa tendría complicado eludir la prisión, si su caso llega a juicio y el juez determina que es culpable del delito de apropiación indebida del que se le acusa. Ni su delicado estado de salud, ni su edad -en enero cumplió 74 años- serían eximentes para entrar en la cárcel en ese supuesto, pero sí son circunstancias que podrían modificar su régimen de cumplimiento. Así lo aseguran los expertos consultados por EL COMERCIO tras el cierre de la instrucción del 'caso Villa' y la solicitud de la Fiscalía de la apertura de juicio contra el exsecretario general del SOMA-Fitag-UGT, para quien pide en su escrito de acusación cinco años de prisión por cometer un «delito continuado de apropiación indebida».

Julio Bobes, jefe del servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, recordó que es el juez el que debe valorar la entrada o no en prisión en el caso de una sentencia condenatoria, pero aclaró que la salud «no es eximente». Explicó el doctor que en el Centro Penitenciario de Villabona se ofrece «tratamiento personalizado» a los internos que lo requieren, tanto de salud mental como de otro tipo de especialidad médica. «Y si se necesitan realizar pruebas o exámenes concretos, estos son trasladados a un centro de salud o al HUCA», añadió.

Esta atención se encuadra dentro del programa especial financiado por los ministerios de Justicia y Sanidad y en el que cuenta con una decena de especialistas que pasan consulta varios días de la semana -habitualmente por las tardes- en la prisión asturiana. «En el caso de Psiquiatría, hay un jefe de servicio que acude dos días a la semana a Villabona para atender a los reclusos que requieren de este tipo de tratamiento».

Lo mismo ocurre con otras especialidades, como Neurología. Cabe recordar que, en el caso de Fernández Villa, la jueza instructora del caso, Simonet Quelle, determinó que el exsecretario general del SOMA estaba capacitado para prestar declaración ante ella en el juzgado tras el informe realizado por el neurólogo Alfredo Robles Bayón. Según concluyó el doctor tras examinar a Fernández Villa, el exlíder minero «sufre un deterioro, pero también lo exagera», y determinó que «puede hacerse entender ante un tribunal, pero tiene problemas de memoria y limitada su capacidad de razonamiento».

Bobes reiteró, no obstante, que son los jueces los que tienen la última palabra a la hora de determinar el ingreso en prisión de un condenado, «pero desde el punto de vista de tratamientos personalizados, la salud no es eximente» para entrar en la cárcel.

A esta última conclusión llega también, aunque con matices en su argumentación, la abogada Ana Muñiz. Porque, como recuerda la letrada, «la edad y salud no es eximente para ir a la cárcel, pero sí son circunstancias a tener en cuenta para el ingreso» en prisión y la permanencia en la misma. Recuerda la letrada que aunque no recoge el Código Penal una edad máxima, en España «por encima de los 75 años es complicado» entrar en la cárcel y «por encima de los ochenta, casi imposible. Y si a ello se le suman problemas de salud, pues la cosa es más complicada aún». Ana Muñiz afirma que será el juez en base a los informes que reclame, el que decida, en el caso de dicte un sentencia condenatoria con penas de prisión, si debe ingresar o no en una penitenciaría. «No basta que lo digan los médicos de Villa, ni los de la defensa», aclara. Pone como ejemplo la abogada el caso de Julián Muñoz, que fue excarcelado «pese a tener una condena larga» por motivos de salud.

Pese a que la jueza instructora ya ha cerrado las diligencias del 'caso Villa' y el fiscal ya ha solicitado la apertura de juicio y ha elevado el escrito de acusación, en el que solicita cinco años de cárcel para el exsecretario general del SOMA, Ana Muñiz prevé que el proceso será bastante largo. Primero, recuerda, tienen que resolverse los recursos a los autos de la instrucción, y luego fijar el juicio, cuya celebración no será antes del primer semestre de 2018. Cualquier fallo a buen seguro que será recurrido hasta que acabe en el Tribunal Supremo. «Y ahí nos plantamos en otros tres o cuatro años», matiza la abogada. En ese caso, Villa ya estaría próximo a los ochenta años (cumplió en enero 74). «Yo creo que, si el juez emite una condena con penas de prisión, le veremos entrar en la cárcel, pero la pregunta es ¿por cuánto tiempo? Porque también estoy segura de que las circunstancias de Villa serán tenidas en cuenta», afirma.

Aunque el Código Penal español no estipula una edad máxima para entrar en prisión, lo cierto es que este factor, así como la salud del condenado, sí se tiene en cuenta para salir de forma anticipada de la cárcel.

Excepciones

Tener más de 70 años facilita obtener la libertad condicional, extendiendo esta excepción a enfermos muy graves con padecimientos incurables. Para ello, se establecen una serie de requisitos para los mayores de esa edad que soliciten la libertad condicional: deben encontrarse en el tercer grado de tratamiento penitenciario; que se haya observado buena conducta y que exista un pronóstico favorable e individualizado de reinserción social. En este último caso, el condenado deberá haber satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito que cometa. Cabe recordar que además de prisión, el fiscal solicita para Fernández Villa una indemnización de 434.000 euros, la misma cantidad que supuestamente se apropió de los fondos del SOMA.

Además de poder optar de forma anticipada a la libertad condicional, la edad y la salud también pueden ser tenidas en cuenta para que el preso pueda disponer de permisos especiales. Por ejemplo, por razones humanitarias, que fue el argumento por el que en en 2014 el etarra Jesús María Uribetxebarria Bolinaga vio conmutada su pena de cárcel por arresto domiciliario para tratarse de un cáncer. «Si se acredita que es grave el deterioro de su salud, se suele conceder una especie de permiso carcelario», recuerda Ignacio Villaverde, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo.

Recuerda, no obstante, «ni el estado de salud, ni la edad son motivos que impidan el cumplimiento de la condena. Otra cosa es que se tengan en cuenta para modificar su régimen de cumplimiento».