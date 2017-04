Ruiz-Mateos y José Luis Núñez, los precedentes

Quién no ha escuchado nunca cuando un imputado de más de 70 años era condenado la frase de que «a su edad, no entra en prisión». Pues esa afirmación no es correcta, porque según el Código Penal español ni una, ni la otra eximen de ingreso en la cárcel.

En los últimos años ha habido dos precedentes claros que demuestran que esa creencia es una más de la tantas leyendas urbanas que recorren el país. En junio de 2007, el empresario José María Ruiz -Mateos ingresó en la prisión madrileña de Alcalá-Meco, en cumplimiento de una sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en la que se confirmaba una condena anterior en su contra de tres años de cárcel por un delito de fraude contable. Tenía entonces 76 años. Sin embargo, apenas una semana después de su entrada, fue puesto en libertad por «razones humanitarias y de dignidad personal». Ruiz Mateos falleció hace dos años.

Uno de los casos más recientes fue el del expresidente del FC Barcelona José Luis Núñez. El 16 de de noviembre de 2014, el exdirigente azulgrana y su hijo, Josep Lluis Núñez i Navarro, ingresaron en la cárcel de Quatre Camins para cumplir los dos años y dos meses que el Supremo les confirmó por sobornar a inspectores de Hacienda para que hicieran la vista gorda en sus revisiones tributarias. Núñez, que en ese momento tenía 83 años, y su hijo fueros puestos en libertad tras obtener el tercer grado 40 días después de su ingreso en prisión.