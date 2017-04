Fernández y Sánchez, a la greña por la respuesta del PSOE a los escándalos del PP

Que los puentes entre Javier Fernández y Pedro Sánchez saltaron por los aires hace mucho tiempo es algo de sobra conocido en el PSOE. El proceso que desembocó en la abrupta salida del ex secretario general abrió profundas heridas en las filas socialistas y hará falta mucho tiempo para que estas cicatricen, si es que en algún momento llegan a hacerlo. En el caso de la relación entre los dos dirigentes, la carta parece ser el formato escogido para comunicarse salvando el abismo que les separa. A la misiva remitida por Sánchez para reclamar al partido que solicite la presencia en el Congreso de Mariano Rajoy para que ofrezca explicaciones de los escándalos de corrupción que castigan al PP respondió el presidente asturiano, responsable de la gestora, recordándole que el grupo parlamentario «ya había tomado la decisión de solicitar esa comparecencia».

El tono de las cartas es correcto, pero no exento de un punto de tensión. Sánchez no pierde la ocasión de afear a Fernández la «tardanza» en la convocatoria de las primarias y el congreso y desliza que de la situación actual, de un PSOE «sin líder, solo hay un beneficiario: Mariano Rajoy». El presidente de la gestora, por su parte, se refiere con ironía al hecho de que el ex secretario general le remita una misiva en la que le cuenta «algo que ya leí anoche en los periódicos», como reprochándole afán de protagonismo mediático.

Más allá de las cuestiones formales, que también tienen su trascendencia política, el intercambio de cartas constata las tensiones internas que acechan al PSOE. Sánchez considera ineludible, y así se lo pide a la gestora, la comparecencia de Rajoy en el pleno del Congreso ante la «gravedad» de los casos de corrupción que afectan al PP y la «inacción» del presidente popular ante los mismos. No vale con pedir el desfile de ministros, razona, sino que la petición de responsabilidades debe alcanzar al número uno en el escalafón de la formación conservadora.

En comisión, no en el pleno

En su contestación, Fernández aclara a Sánchez que el grupo parlamentario socialista «ya había tomado la decisión de solicitar esa comparecencia», aunque con un matiz. No sería en el pleno sino en el seno de la comisión de investigación creada en el Congreso para analizar las finanzas del PP. «No solo el grupo había decidido pedir esa comparecencia sino que tenemos una razonable seguridad de que se va a producir en poco tiempo», en cuanto el órgano arranque sus trabajos, anota.

El también presidente del Principado no pierde la ocasión de trasladar al ex secretario general que la presencia de Rajoy como testigo en el 'caso Gürtel' «ha sido apoyada sistemáticamente por la representación que ejercen nuestros compañeros socialistas en dicho procedimiento». Fernández aprovecha el comentario para lanzarle otro dardo al recordarle que esta y otras noticias «han sido publicadas profusamente en los medios», dejando así bien claro que Sánchez las conoce perfectamente, «pero no tengo inconveniente en trasladártelas por escrito, dado que esta es la vía que has elegido para comunicarte conmigo».

A modo de contrarréplica, como si de un debate parlamentario se tratase, Sánchez no se mordió la lengua: «Siguen sin entender nada. No hay que esperar a la comisión, Rajoy debe comparecer en pleno».