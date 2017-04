Íñigo Errejón, en Asturias: «Vivimos un momento de urgencia nacional democrática»

El ex "número dos" de Podemos, Íñigo Errejón, ha justificado la moción de censura anunciada por la formación morada por el "momento de urgencia nacional democrática" que vive el país y ha considerado que aún "queda tiempo" para que el resto de fuerzas "reconsideren" su posición.

En declaraciones a los medios en Oviedo, donde participaba en un acto organizado por Acción En Red Asturies, ha remarcado que esa urgencia "debería de estar por encima de los intereses o cálculos de los partidos". "Hoy la mayor amenaza para las instituciones y el Estado de derecho es que siga el gobierno de Mariano Rajoy, que se está dedicando a poner zancadillas a la acción de la justicia para proteger a sus amigos", ha dicho Errejón.

El ex "número dos" de Podemos ha afirmado que la moción de censura no es "una iniciativa de partido" sino que se trata de "una iniciativa que responde a un momento de urgencia nacional". "Estamos haciendo la parte que nos toca. Los jueces y los fiscales, muchas veces arriesgando sus propias carreras, están haciendo mucho para oponerse o para enfrentar el saqueo y el secuestro mafioso de nuestras instituciones. Ellos están haciendo su parte y nosotros damos pasos para hacer la nuestra", ha defendido.

Errejón ha insistido en que "no hay por qué resignarse al saqueo" de las instituciones", porque "la avalancha de corrupción" que vive el país "no es normal, no es inevitable", y no hay que "acostumbrarse a vivir con ella". "Nosotros hemos dado un paso y esperamos que todo el mundo esté a la altura", ha pedido Errejón, quien ha considerado que "queda tiempo para reconsiderar las posiciones de cada cual".

Preguntado por la decisión de Podemos de que deje de participar en la tertulia política de "Hora 25" de la Cadena Ser, ha considerado que el partido "tiene derecho a elegir a sus portavoces". No obstante, ha remarcado que es el momento de "hablar de los problemas centrales del país" y no de ellos mismos.